Soziale Medien: Wie sich das endlose Scrollen auf Jugendliche auswirkt

Schlafmangel, Selbstzweifel, Cybermobbing: Social Media kann besonders für junge Menschen zum Problem werden. Was die Forschung dazu weiß.
Hamburg - Sind Tiktok, Instagram und Co. ähnlich gefährlich wie Alkohol oder Tabak? Diese Frage bringt derzeit in den USA Meta und Google vor Gericht, in der EU Tiktok in Bedrängnis und in der Bundespolitik deutsche Schulhöfe in den Fokus. Die CDU will auf ihrem Parteitag in dieser Woche über bundesweit strengere Handy-Regeln an Schulen debattieren. Die Forschung beschäftigt sich schon seit längerem mit der Frage: Welche Folgen hat es, wenn Kinder und Jugendliche große Teile ihres Tages mit Scrollen verbringen? Einige Erkenntnisse im Überblick.