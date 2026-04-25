Wassermelonen flirten, Erdbeeren betrügen Bananen: Solche KI-generierten Videos gehen momentan bei Tiktok und Instagram viral. Sie spielen dabei aber auch mit fragwürdigen Klischees.
Berlin - Es klingt wirklich absurd. Eine weiblich aussehende Erdbeere geht im Büro eine heimliche Affäre mit ihrem Chef ein, einer Banane in einem weißen Hemd. Als sie schwanger wird und ein Baby auf die Welt bringt, fällt der Betrug ihrem Erdbeer-Ehemann auf - denn das Kind ist eine kleine Banane ("Warum halte ich eine Banane?"). Das Drama ist groß.