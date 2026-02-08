Soziale Medien in Dormettingen: „KI mischt die Sozialen Netzwerke ordentlich auf“

Über die Chancen und Risiken der Sozialen Medien referierte Vincent Schlaich in Dormettingen. Er erzählte im Interview, was im World Wide Web zu beachten ist.
Vincent Schlaich ist Social-Media-Beauftragter der Gemeinde Dormettingen. Zu seinen Aufgaben gehört, die Bevölkerung über aktuelle Entwicklungen im Ort zu informieren. Dazu gehören Neuigkeiten aus den Vereinen, Hinweise auf Veranstaltungen, Informationen aus dem Rathaus sowie Themen der Kommunalpolitik. Insbesondere die Instagram-Seite @gemeindedormettingen wird von ihm regelmäßig mit Bildern und Eindrücken aus seiner Heimatgemeinde gepflegt.