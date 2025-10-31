„Soziale Medien“ in Burladingen: Bürgermeister sauer – Kinder-Aktionstag ruft „Shitstorm“ hervor

Auf Instagram hagelt es Kritik an der Stadt Burladingen wegen der Veröffentlichung von Bildern eines Kinderaktionstages. Können Fotos von Kindern überhaupt noch veröffentlicht werden?

Für die Darstellung des Putztages an Kindergärten und Schulen im Internet (auf Instagram) erhielt die Stadt Burladingen rund 100 Zustimmungen („Likes“) als Rückmeldung. Sie erhielt aber auch Dutzende beleidigender Kommentare und böseste Anfeindungen. Zwei Mitarbeiterinnen der Verwaltung, die sich um die Darstellung im Netz gekümmert hatten, sind über diese, teils unflätigen Reaktionen schockiert – entsetzt.

Zunächst hatte eine aus Burladingen stammende Mutter, die weiter entfernt lebt, der Stadt vorgeworfen, sie halte sich nicht an Datenschutzbestimmungen und gefährde das Wohl und die Sicherheit von Kindern, wenn diese im Internet deutlich zu erkennen sind. Damit brach der „Shitstorm“ los. Die Stadt stellte infolge die Kommentarfunktion ein und nahm einen Teil der Beiträge und Abbildungen aus dem Netz. Die Mutter wertet das einerseits als Schuldeingeständnis, andererseits als Feigheit.

Einverständnis lag vor

Bürgermeister Davide Licht stellt dazu fest: Die Initiative für den Putztag, an dem sich am 18. Oktober 500 Kinder beteiligten, ging vom Sozialen Arbeitskreis der Stadt aus, dem unter anderem Gemeinderäte, Schul- und Kindergartenleiter(innen) angehören. Für die Fotos, die dem Rathaus von den Schulen und Tageseinrichtungen zugesandt wurden, lagen in allen Fällen die Einverständniserklärungen der Eltern vor. Er werde das aber derzeit nochmals überprüfen, erklärte er gegenüber unserer Redaktion.

Gefahr durch KI

Für die Mutter, mit der wir ebenfalls sprachen, ist das nicht von Belang. Viele Eltern, sagt sie, seien sich gar nicht bewusst, für welche Dinge solche Bilder im Internet und angesichts heutiger KI-Technik von Kriminellen und Pädophilen ausgenutzt werden können. Bis sie 18 Jahre alt seien und selbst entscheiden können, argumentiert die Frau weiter, sollten überhaupt keine Fotos von Minderjährigen in sozialen Medien abgebildet sein. Man könne Artikel ohne Fotos veröffentlichen oder die jungen Leute von hinten fotografieren, damit sie nicht erkennbar sind. Alles andere sei unverantwortlich. Dafür werde sie sich auch weiterhin einsetzen und scheue keine juristischen Auseinandersetzungen. Sie sei rechtsschutzversichert.

Davide Licht ist sauer

Das Stadtoberhaupt ist stocksauer. Die Veröffentlichung stelle eine Wertschätzung dar und viele Eltern seien stolz und würden sich freuen, ihre Kleinen als fleißige Helferlein zu sehen. Angesichts der Lawine, die nun losgetreten wurde, stehe nun in der Verwaltung die Überlegung im Raum, keinerlei Bilder dieser Art mehr zu veröffentlichen: Weder von solchen Aktionstagen noch von den Burladinger Ferienspielen, Schulabschlussfeiern oder anderen Veranstaltungen etwa der Jugendmusikschule oder der Jugendfeuer. „Dann machen wir das nicht mehr.“ Er denke dabei auch an den Schutz seiner Mitarbeiter, die im vorliegenden Fall in unverschämter Weise angegangen wurden.

„Da muss ich mich vor meine Leute stellen.“ Hier werde, sagte er außerdem, ein persönliches Problem einer gar nicht Betroffenen „zum Problem der Allgemeinheit“ gemacht. „Das ist Aktionismus vor Augenmaß. Da wird das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Genau daran krankt unsere Gesellschaft, man muss sich 20 Mal überlegen, ob man künftig noch solche Dinge veranstaltet und publiziert.“ Kinderschutz sei wichtig, aber man müsse „wie in jedem anderen Bereich Augenmaß und Selbstverantwortung walten lassen.“ Im Fall der „Putzete“ sei das auch geschehen, sagt er.

Der Ton macht die Musik

Die Verwaltung und die Organisatoren ärgert auch, dass es – so bisher erkennbar – nicht etwa Mütter und Väter von abgebildeten Kindern waren, die sich beschwerten, sondern ganz andere, die möglicherweise selbst gar keine Eltern sind. Die Schreiber unterzeichneten ihre Kommentare größtenteils nicht mit ihrem eigenen, sondern mit Fantasienamen. Die Absender sind daher nur schwer oder gar nicht zurückzuverfolgen – und könnten es sich daher erlauben, einen Ton anzuschlagen, den sie andernfalls kaum wagen würden.

Unverständnis unter Räten

Der Bürgermeister informierte inzwischen Mitglieder der Burladinger Gemeinderatsfraktionen, um Rücksprache zu halten. Der Tenor sei dahingehend ausgefallen „dass absolutes Unverständnis auf diese Reaktion herrschte.“

Eine der beteiligten Rathausmitarbeiterinnen sagte, deutlich frustriert, ihren zahlreichen Rückmeldung zufolge hätten Kinder und Eltern den Putztag „toll“ gefunden und jetzt wird das auf diese Weise von Leuten, die gar nicht beteiligt sind, madig gemacht.“

Die Mutter, die sich zuerst meldete sieht das grundsätzlich anders: Es sei noch nicht ins Bewusstsein gerückt, was solche öffentlich verfügbaren Bilder an Schaden anrichten können. „Schlimm, dass das bei vielen Eltern noch nicht ins Bewusstsein gerückt ist.“