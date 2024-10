Soziale Medien: FDP-Fraktionschef auf Tiktok: Bundestag hat Vibes

1 Stellt Themen der FDP auf Tiktok vor: Christian Dürr. Foto: Anna Ross/dpa

Slay, Vibes, Gamechanger: Das klingt nicht nach den üblichen Vokabeln des FDP-Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr. Ein neues Tiktok-Video der Fraktion erntet neben Klicks auch Häme.









Berlin - Die FDP-Fraktion hat mit einem Video auf Tiktok für Aufsehen gesorgt. Darin gibt der Fraktionschef Christian Dürr eine Tour durch den Bundestag - und verwendet ausnahmslos Jugendsprache der Generation Z, also der in den späten 1990er- und frühen 2010er-Jahren Geborenen. Am Tag nach der Veröffentlichung wurde der Clip bereits mehr als 20.000 Mal auf Tiktok angesehen. In den Kommentaren gibt es allerdings auch viel Kritik.