Zwischen Tradition und TikTok: Mit Kochvideos haben Vanessa und ihre Oma Annemarie Tausende Fans gewonnen - ihre Follower lieben das Duo aber nicht nur für die Tipps und Tricks in der Küche.

Recklinghausen - In eine Panade gehören keine Eier, statt mit Wasser wird Rotkohl besser mit Traubensaft gekocht und damit eine Suppe klar bleibt, müssen die Nudeln extra abgekocht werden. Diese und weitere Küchen-Kniffe lernen mehrere Tausend Follower jede Woche auf den Social-Media-Accounts von Vanessa und ihrer Oma Annemarie.

"Wir machen heute eine Rindfleischsuppe", sagt Oma Annemarie in die Handykamera ihrer 37 Jahre alten Enkeltochter. Oma kocht und Vanessa filmt - sie zeigen Schritt für Schritt, wie aus einfachen Zutaten traditionelle Gerichte entstehen. Über Generationen weitergegebenes Wissen hat so längst seinen Weg in die sozialen Medien gefunden. Was TikTok oder Instagram eigentlich genau sind, weiß Oma Annemarie nicht – es interessiert sie aber auch nicht. Sie freut sich einfach, dass sie Menschen "irgendwo im Internet" helfen kann.

Ein Krustenbraten geht viral

Angefangen hat das alles mit einem Krustenbraten. "Oma macht einfach den besten", sagt ihre Enkeltochter. Das Rezept dafür will Vanessa für sich festhalten, aber nicht nur in Form von Mengenangaben mit Zettel und Stift. Deswegen hält Vanessa die Handykamera drauf, als Oma Annemarie den Braten im Topf gart, die Schwarte einschneidet und das Fleisch salzt.

Aus einer Laune heraus lädt Vanessa das Video auf ihrem TikTok-Account hoch, auf dem sie damals selbst schon Videos aus ihrem Alltag postet. Kurze Zeit später hat das digitale Krustenbraten-Rezept mehrere Millionen Aufrufe.

Seit diesem ersten Video im September 2024 kamen zahlreiche weitere hinzu – und damit Tausende Follower und Millionen Klicks. Gefilmt wird am Wochenende oder abends, wenn Vanessa von ihrem eigentlichen Job in einer Apotheke kommt. Viel Arbeit für die 37-Jährige, doch das Drehen mit ihrer Oma macht ihr nicht nur Spaß, sondern trägt auch Früchte: Jetzt haben sie ein eigenes Kochbuch veröffentlicht.

Mit ihren Videos treffen Vanessa und Oma Annemarie einen Nerv. In den sozialen Medien sind immer mehr Generationen-Duos und ältere Creator unterwegs. "Sie wirken besonders glaubwürdig, weil sie manchen Mechanismen einfach widersprechen und für Überraschungsmomente sorgen", sagt Hanna Klimpe von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Der Trend könne zu "einer emotionalen Stabilisierung und gegenseitigem Verständnis" beitragen. Ruth Gehrmann von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz meint außerdem: "Eine Chance ist das Aufbrechen von älteren Menschen als homogene Gruppe."

Mit viel Liebe – und der Heißluftfritteuse

Der Erfolg in der großen Social-Media-Welt ändert nichts daran, wie und was in der kleinen Küche in Recklinghausen gekocht wird: Statt mit der glanzvollen elektrischen Pfeffermühle würzt Oma Annemarie die Rindfleischsuppe immer noch am liebsten mit der Mühle, die Vanessa ihr vor 20 Jahren geschenkt hat. Der Spargel und die Kräuter werden ganz einfach mit einer Küchenschere geschnitten. Gestellt ist dabei nichts. "Das könnte Oma auch gar nicht", sagt Vanessa. Dass ihre Enkelin sie filmt, merke Oma Annemarie die meiste Zeit gar nicht.

Trotzdem ist längst nicht alles so, wie damals zu Omas Zeiten: "Oma möchte eine moderne Oma sein", erzählt Vanessa. Deshalb sind die zwei Heißluftfritteusen treue Helfer in ihrer Küche. Mittlerweile ist Oma Annemarie richtiger Fan: "Hähnchen da drin, oh! Das Hähnchen, das ist ja einmalig", sagt die 79-Jährige. Die Wertschätzung von Essen und Kochen will sie auch auf Social Media zeigen.

Denn Kochen ist für Oma Annemarie mehr als eine veraltete gesellschaftliche Pflicht. Eine Aufgabe zu haben, erfüllt die 79-Jährige. "Ich habe ja Zeit", sagt sie. Vom Einkaufen bis zum Aufräumen der Küche - das macht sie gerne noch selbst, egal ob für Social Media oder nicht.

Von Hate-Kommentaren bis Heiratsantrag

Wurde da zweimal derselbe Löffel zum Abschmecken benutzt? Wieso hat die Schüssel mit dem Brot jetzt eine andere Farbe als in dem Clip davor? Und Soja-Soße gab es doch früher noch gar nicht, so wie das im Video erzählt wird. Den Detektiven in Vanessas und Oma Annemaries Community fällt alles auf. "Die suchen an jedem bisschen was", berichtet Oma Annemarie.

Richtige Hate-Kommentare richten sich aber niemals gegen die 79-Jährige, sondern an Vanessa. Dann wird sie manchmal als "die Faule" beschimpft, die ihrer Oma nicht beim Kochen helfe. Dass Oma Annemarie "Hummeln im Hintern" hat und aus Perfektionismus ihre Enkelin eigentlich lieber gar nicht an die Kochtöpfe lässt, können sie nicht wissen. Manchmal antwortet Vanessa dann ironisch. Wenn das Geschriebene unter die Gürtellinie geht, blockiert sie die Verfasser. Ihrer Oma erzählt sie nichts davon.

Die meiste Zeit steht das Generationen-Duo aber in der Gunst ihrer Followerschaft. "Ich habe auch schon einige Heiratsanträge bekommen, nur weil sie bei Oma essen wollen", erzählt Vanessa. "Ich kriege auch so viele herzergreifende Nachrichten, manche sagen sogar, sie hätten bei den Videos geweint." Oma Annemarie gibt nicht nur Kochtipps, sondern vielen auch das Gefühl von Geborgenheit.

Die virtuellen Großeltern

"Man kriegt virtuell ein paar Großeltern dazu", sagt Wissenschaftlerin Klimpe. "In einer Gesellschaft, in der sehr viele eben nicht in dieser Dorfstruktur leben, bei der man Eltern oder Großeltern in derselben Stadt hat, bedient das natürlich eine Sehnsucht nach familiärem Zusammenhalt und intergenerationalem Austausch." Manche aus der Community lernen durch Oma Annemarie aber auch Deutsch, weil sie so langsam und deutlich in den Videos spricht.

Wie lange das Generationen-Duo im Netz noch Kochvideos teilt, hängt ganz von Oma Annemarie ab: "Wenn Oma morgen sagt, sie hat keinen Bock mehr, dann ist das so", sagt Vanessa, "aber die Zeit mit ihr gerade kann mir keiner nehmen".