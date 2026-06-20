Soziale Initiative in Lörrach: Volksbank spendet 20.000 Euro für Chinderlache und Lebenshilfe

Spenden statt Abschiedsfeier: Auf Initiative des scheidenden Vorstandsvorsitzenden Günther Heck gibt es Geld für soziale Einrichtungen.

Zum 30. Juni wird der Vorstandsvorsitzende Günther Heck nach insgesamt 47 Berufsjahren – davon 18 Jahre bei der Volksbank Dreiländereck – in den Ruhestand eintreten. In Abstimmung zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden Eugen Katzenstein und Günther Heck wird es anlässlich seines Ausscheidens keine gesonderten Feierlichkeiten geben. Stattdessen steht ein soziales Engagement im Mittelpunkt.

Die Vereine Chinderlache und Lebenshilfe Lörrach erhalten jeweils eine Spende in Höhe von 10.000 Euro. „Es ist mir seit jeher ein persönliches Anliegen, die wertvolle Arbeit gemeinnütziger Vereine und Institutionen in unserer Region nachhaltig zu unterstützen“, wird der Vorstandsvorsitzende Günther Heck in einer Mitteilung der Volksbank zitiert.

Die Lebenshilfe Lörrach setzt sich seit vielen Jahren für Menschen mit Behinderung und deren gesellschaftliche Teilhabe ein. Bei Chinderlache werden gezielt Kinder und Familien in schwierigen Lebenssituationen unterstützt und ihnen neue Perspektiven eröffnet.

Gesellschaftliche Verantwortung

Mit dieser Spendeninitiative übernehme die Volksbank Dreiländereck erneut gesellschaftliche Verantwortung in der Region.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Eugen Katzenstein wird in der Mitteilung des Kreditinstituts mit den Worten zitiert: „Günther Heck hat die Entwicklung unseres Hauses über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt.“ Und weiter sagt er: „Dass er seinen Abschied mit einer so großzügigen Unterstützung für soziale Projekte verbindet, spricht für sein großes persönliches Engagement über seine berufliche Tätigkeit hinaus.“