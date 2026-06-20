Soziale Initiative in Lörrach: Volksbank spendet 20.000 Euro für Chinderlache und Lebenshilfe

Spenden statt Abschiedsfeier: Auf Initiative des scheidenden Vorstandsvorsitzenden Günther Heck gibt es Geld für soziale Einrichtungen.
Zum 30. Juni wird der Vorstandsvorsitzende Günther Heck nach insgesamt 47 Berufsjahren – davon 18 Jahre bei der Volksbank Dreiländereck – in den Ruhestand eintreten. In Abstimmung zwischen dem Aufsichtsratsvorsitzenden Eugen Katzenstein und Günther Heck wird es anlässlich seines Ausscheidens keine gesonderten Feierlichkeiten geben. Stattdessen steht ein soziales Engagement im Mittelpunkt.