Soziale Hilfen Kreis Calw: Wo Menschen mit Behinderung geholfen wird

Im Landkreis gibt es mehrere Anlaufstellen. Ein Überblick über die Angebote der sogenannten Eingliederungshilfe.
Menschen mit Behinderung finden im Landkreis Calw viele Angebote, die ihnen helfen sollen. Durch das Bundesteilhabegesetz und das Sozialgesetzbuch soll ihnen ein gleichberechtigtes Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden. Besonders geht es dabei um Arbeit, Bildung und soziale Teilhabe. Ina Müller, Abteilungsleiterin für Soziale Hilfen im Landratsamt, stellte die Angebote im Bildungs- und Sozialausschuss vor.