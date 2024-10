Soziale Arbeit in Wildberg: Carolin Wentz übernimmt den Jugendtreff

1 Carolin Wentz ist die neue Jugendtreff-Leiterin. Foto: Geisel

Wildberg hat eine neue Leiterin für den Jugendtreff. Carolin Wentz unterrichtete bisher an einer Pforzheimer Schule, wo sie ihre Stärke entdeckte: soziale Arbeit mit Jugendlichen. Wir haben sie getroffen.









Die Jugendarbeit genießt in Wildberg einen hohen Stellenwert. Das zeigt sich nicht nur in der Schulsozialarbeit, die sowohl an den Grundschulen als auch am Bildungszentrum gepflegt wird. Ein wichtiger Baustein ist die offene Jugendarbeit, die weitestgehend vom Jugendtreff aus stattfindet. Seit vergangener Woche ist dafür Carolin Wentz verantwortlich.