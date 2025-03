Essen und Trinken wurden nur vom Allerfeinsten angeboten – und dies sogar kostenlos.

Gebeten wurde um eine Spende für den Verein „Kinderträume“. Der Vorsitzende, Cesare Gianotti, seine Frau Anna Lisa, seine Kinder und Freunde waren teilweise im Laufschritt unterwegs, um die vielen Gäste zu bedienen, denn das Lokal war rappelvoll.

Überall an Tischen wurde fleißig miteinander geredet in Italienisch und Deutsch. Dabei gab es keinerlei Verständigungsprobleme, denn die meisten Anwesenden waren Mitglieder oder Paten in dem 2016 gegründeten Verein „Kinderträume“ und kannten sich.

Vielfältige Arbeit

Fleißig wurde in einem Buch geblättert, das der Vorsitzende nach seinem Besuch im vergangenen Dezember erstellte. Es zeigt die vielfältige Arbeit, der etwa 30 Erwachsenen, die sich in der Stadt Sapé/Brasilien bei der kirchlichen Institution ACNV (Comunitara NovaVida/Gemeinschaft Neues Leben) einbringen.

Hier werden in mehreren Gebäuden täglich bis zu 200 Kinder vor und nach der Schule betreut. Sie können dort essen, Hausaufgaben erledigen, sich in Kursen weiterbilden und die übrige Freizeit gemeinsam mit Musik, Sport und Spiel verbringen. Familien, die zu weit von Sapé entfernt sind, werden monatlich mit einem Essenskorb besucht.

Stolzer Cesare Gianotti

Außerdem wird ihnen angeboten, notwendige Fahrten zu einem Arzt vorzunehmen. So werden durch diese „Unterstützung aus der Ferne“ annähernd weitere 100 Familien von dieser tollen Einrichtung „ACNV“ unterstützt.

Als Vorsitzender des Vereins „Kinderträume“ war Cesare Gianotti natürlich stolz, als er in der Spendenkasse nahezu 2000 Euro vorfand. Er rundete auf, und kündigte für das Jahr 2025 weitere Aktionen an. So werden auch in Zukunft in Sapé/Brasilien benachteiligte Kinder und ihre Familien weiter auf die Hilfe des Vereines „Kinderträume“ mit seinen etwa 100 Paten und Mitgliedern zählen können.