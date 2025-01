Die Vorbereitungen für die 17. Horber Vesperkirche gehen in die heiße Phase. Bevor diese am Donnerstag, 16. Januar, um 11 Uhr dieses Jahr wieder ihre Türen öffnet, gibt die Caritas Schwarzwald-Gäu alle wichtigen Informationen auf einen Blick bekannt.

Das Essen wird an allen acht Tagen jeweils zwischen 11.30 und 14 Uhr gegen eine Spende, frei nach dem Motto „Jede/r gibt, was er kann“, ausgegeben, bis der Essensvorrat zu Ende ist. Willkommen ist jeder, der kommen möchte, eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

„Wie jedes Jahr freuen wir uns über fleißige Bäcker und Bäckerinnen, welche für leckere Kuchen zum Kaffee sorgen. Zehn Kuchen werden pro Tag benötigt. Wichtig hierbei ist, dass in den Kuchen auf Sahne und Alkohol verzichtet wird. Das dient zum einem der Lebensmittelsicherheit und zum anderen stellt es sicher, dass alle alle Kuchen essen können. Die Kuchen können während der Vesperkirche jeweils um 11 Uhr beim Organisationsteam abgegeben werden“, gibt die Caritas bekannt.

Helfer werden noch gesucht

Wer sich gerne einbringt, kann sich zwischen 9.30 und 12.30 Uhr an Werktagen bei Isabella Tischler unter Telefon 07031/6496 54 bei der Caritas Schwarzwald-Gäu melden. „Gerne können sie auch eine E-Mail schreiben an tischler.i@caritas-dicvrs.de – bitte geben Sie in der E-Mail ihre Kontaktdaten an. Besonders für das Wochenende und den letzten Tag suchen wir noch helfende Hände“, schreiben die Veranstalter.

Vesperkirche heißt auch neuen und anderen Menschen zu begegnen und mit diesen ins Gespräch zu kommen. „Unserer Zuhörerinnen und Zuhörer von den Orten des Zuhörens sind jeden Tag vor Ort und schenken Ihnen ein offenes Ohr.“

Das Familienzentrum bietet am Samstag, 18. Januar, und Sonntag, 19. Januar, zu den Öffnungszeiten der Vesperkirche ein gemeinsames Basteln für alle Kinder an.

Fahrdienst wird angeboten

Menschen, welche aus unterschiedlichen Gründen den öffentlichen Verkehr nicht nutzen können, steht ein Fahrdienst zur Verfügung. „Bitte melden sie sich dafür immer am Vortag bis 18 Uhr unter 07451/5514 0 an. Sprechen sie Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer auf den Anrufbeantworter und wir holen Sie am nächsten Tag zwischen 10.30 und 11 Uhr ab.“

Am Sonntag, 19. Januar, findet in der evangelischen Johanneskirche um 10.30 Uhr ein Gottesdienst statt, in der die Vesperkirche und deren Anliegen nochmals genauer in den Blick genommen werden soll.

Spenden sind willkommen

Die Vesperkirche bedeutet einen hohen finanziellen Aufwand – nur wenn viele etwas geben, wird dieses Projekt der Nächstenliebe möglich. Wer die Vesperkirche mit einer Spende unterstützen möchte, kann diese auf das Konto der Horber Vesperkirche, Kath. Dekanat Freudenstadt, Volksbank Horb, IBAN: DE04642910100024570001 BIC: GENODES1FDS überweisen. Auf Wunsch und bei Beträgen über 300 Euro erhalten Spender eine Spendenbescheinigung.

Weitere Informationen zur Vesperkirche erhalten gibt Michael Vogelmann, Fachleitung der Caritas, unter Telefon 07031/649621.