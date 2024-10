Soziale Aktion in Horb

1 Noch genügend freie Plätze gab es beim diesjährigen Solidaritätsessen. Foto: Morlok

Auch in diesem Jahr fand am Mittwochmittag rund um die Horber Markthalle ein Solidaritätsessen statt.









Lockten im vergangenen Jahr noch bunte Luftballons am Geländer des Flößerstegs die Leute an, so hielt man die Werbemaßnahmen bei der aktuellen Ausgabe dieser Veranstaltung etwas schlichter. Mit herbstlichen Motiven schön dekorierte Tische vor der Markthalle mussten ausreichen, um auf dieses besondere Essen aufmerksam zu machen.