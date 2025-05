Kai Schröder-Klings ist der SPD-Kandidat für den Wahlkreis Lahr bei der Landtagswahl 2026. Das geben der SPD-Stadtverband Lahr und der Kreisverband in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Schröder-Klings konnte sich demnach im Nominierungsverfahren mit deutlicher Mehrheit gegen Jane Simon durchsetzen.

„Es ist ein großes Privileg, mit Kai Schröder-Klings einen so kompetenten und lokal verwurzelten Kandidaten präsentieren zu können. Kai kennt die Herausforderungen und Chancen, die unser Wahlkreis bietet, und wird mit seinem breiten Erfahrungshorizont die Interessen von Lahr und der gesamten Region überzeugend vertreten“, erklärt Sino Boeckmann, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins.

Kai Schröder-Klings wurde 1983 in Freiburg als Drilling geboren und lebt heute in Lahr. Nach einer Karriere in der Unternehmensführung, insbesondere als Geschäftsführer in der Taxi- und Immobilienbranche, bringe er umfassende Erfahrung in strategischer und operativer Leitung, Personalführung und Prozessoptimierung mit. Schröder-Klings sei zudem sehr aktiv im Bereich der sozialen Gerechtigkeit, etwa im Vorstand des Mieterbund Offenburg-Lahr, und setze sich seit Jahren für faire Mieten und eine zukunftsfähige Personenbeförderung ein.

Diana Frei ist Ersatzkandidatin

„Mit meiner Kandidatur möchte ich mich für die Menschen in unserem Wahlkreis stark machen, insbesondere in den Bereichen Mieten und Personenbeförderung. Bezahlbarer Wohnraum und eine zuverlässige, faire Personenbeförderung sind Grundpfeiler einer gerechten Gesellschaft“, so Kai Schröder-Klings. „Ich bringe meine Erfahrung aus der Unternehmensführung und meine Kenntnisse als Mieterbund-Aktivist ein, um Lösungen für die drängenden Probleme unserer Region zu finden.“

Als Ersatzkandidatin bestimmte die SPD Diana Frei. „Diana Frei ist eine wertvolle Ergänzung für unser Team. Sie bringt ihre Expertise und ihren Einsatz für unsere Region ein“, betont Boeckmann.

Die SPD Lahr wird in den kommenden Tagen mit den Planungen für die Landtagswahl beginnen. Weitere Informationen zu Zielen und Aktivitäten der Kandidaten werden bald bekannt gegeben.