Sozialdemokrat aus Triberg: Ralf Mauscherning ist der SPD seit 75 Jahren treu

Ralf Mauscherning wird am 25. Oktober für 75 Jahre SPD-Mitgliedschaft geehrt. Seit Jahrzehnten prägt er das politische und gesellschaftliche Leben seiner Heimatstadt.
Erst vor wenigen Tagen – am 30. September, um genau zu sein - feierte Ralf Mauscherning seinen 94. Geburtstag – was wohl keiner glauben mag, der den rüstigen Mann kennt. Am 25. Oktober wird er nun für 75 Jahre Mitgliedschaft in der SPD geehrt – ab 10 Uhr im Museumscafé Triberg. Das SPD-Gen hat er wohl vererbt, denn sowohl Sohn Mike als auch Enkel Fabio haben ein rotes Parteibuch.