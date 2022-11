1 Trotz Corona und widriger Umstände – diese Schüler haben es geschafft – einige von ihnen auch mit Hilfe einer nachhaltigen Schulsozialarbeit. Quelle: Unbekannt

Mönchweiler - Margitta Euler und Johannes Menton sind seit fast sieben, beziehungsweise vier Jahren in der Gemeinschaftsschule für die Schulsozialarbeit zuständig. Ein weites Feld, das viele gar nicht auf dem Schirm haben.

Ziel: möglichst passende Lösungen oder Hilfsangebote finden

Während Johannes Menton mit einer 50-Prozent-Stelle für die Sorgen und Nöte der Sekundarstufen-Schüler ein offenes Ohr hat, beschäftigt sich Margitta Euler neun Stunden in der Woche mit den Schülern der Klassen eins bis vier. Und was man kaum glauben möchte – bereits da gibt es Gesprächsbedarf, kommen die Kinder auf die Schulsozialarbeiterin zu.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellten Euler und Menton ihre Arbeit vor und bald schon war klar, hier wird ein Feld beackert, das im Rahmen der schulischen Bildung der Kinder eine wichtige Rolle spielt.

Die Schulsozialarbeit geht auf die Lebenswelt, die Familienstruktur, die jeweilige Lebenslage und die entsprechenden Lebensumstände der Schülerinnen und Schüler ein. Dabei versuche man, so Euler und Menton, möglichst passende Lösungen oder Hilfsangebote zu finden. Nur so könne man für einen Teil der Schüler das Erreichen eines entsprechenden, bestmöglichen Schulabschlusses realisieren.

Hilfreich dabei: Die Schulsozialarbeiter sind nicht lehrend und insofern auch nicht bewertend, was die schulischen Leistungen angeht. Damit habe man einen ganz anderen, unabhängigeren Zugang zu den Schülern. Dass ihre Arbeit in der Schule geschätzt wird, zeige, wie gut man sie innerhalb der Lehrerschaft aufgenommen und integriert habe.

Mit der Ganztagsschule habe sich der Lernraum Schule noch einmal stark verändert. "Dadurch, dass die Schüler der Sekundarstufe von 7.40 bis 16 Uhr an vier Tagen in der Schule sind, hat sich vieles, was normalerweise in der Familie passiert, in die Schule verlagert", erklärt Menton. Deshalb stehe Leben und Lernen in einer engen und unlösbaren Verbindung.

Die Ganztagsschule wird vom Lern- zum Lebensraum

In der Ganztagsschule sei man nicht nur Lern- sondern Lebensraum – mit all seinen Facetten. Leider, das ist beiden bewusst, werden benachteiligte Schüler und Schülerinnen, die aus einem schwierigen Lebensumfeld kommen, nicht weniger, deren Zahl steigt kontinuierlich.

Die Arbeit ist vielschichtig

Das Wir-Gefühl stärken, Gemeinschaft leben, zuhören, Probleme ansprechen und beheben – oder, wenn der Bedarf ermittelt wird, auch externe Fachstellen einbinden – die Arbeit ist vielschichtig und bringt die beiden Schulsozialarbeiter manchmal an ihre Grenzen.

"Die Entwicklung und das Aufwachsen unserer Kinder sind durch moderne Medien geprägt", wissen beide. Hier sollten eigentlich schon in der Familie die Weichen gestellt werden für einen guten Umgang damit.

"Das ist aber leider nicht immer der Fall". Leider, und auch da sind sich Euler und Menton einig, ist die Einflussmöglichkeit der Eltern durch die Lebensumstände oftmals eingeschränkt und die Kinder und Jugendlichen sind sich selbst überlassen.

"Probleme der Erziehung haben in Einzelfällen neue Dimensionen erreicht, die auch mit schulischem Einsatz nicht allein gelöst werden können."

"Wir sind weit entfernt von einer Brennpunktschule"

Versucht werde aber, eine präventive und intervenierende Arbeitsmethode anzusetzen, um ein optimales Klima zur Förderung der Kinder und Jugendlichen zu schaffen.

Der Vortrag der beiden Schulsozialarbeiter beeindruckte nicht nur den Gemeinderat, sondern auch die anwesenden Zuhörer. Er machte aber auch eines deutlich: Durch die gestiegenen Schülerzahlen und die Verstärkung der Problemstellungen durch Krieg, Zukunftsängste und Corona reichen die Arbeitsstunden eigentlich nicht mehr aus.

"Bei 330 Schülern sind wir deutlich unterrepräsentiert"

"Bei 330 Schülern sind wir deutlich unterrepräsentiert und arbeiten an der Kante", erklärte Menton.

Einer Einschätzung von Seiten der Gemeinderätin Schermann erteilten Euler und Menton jedoch eine klare Absage: Zwar sei bei manchen Schülern die "Zündschnur" kürzer geworden und man befinde sich in der Gemeinschaftsschule nicht in einer "heilen Welt" aber: "Wir sind weit entfernt von einer Brennpunktschule."