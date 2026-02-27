Sozialarbeit in Geislingen: Mehr Nachfrage bei der Grundschüler-Betreuung

Das Haus Nazareth berichtet über seine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Schömberg.
Bei der Schömberger Gemeinderatssitzung am Mittwoch im Feuerwehrhaus waren drei Mitarbeiter vom „Haus Nazareth“ anwesend, die mit einer Präsentation den Schuljahresbericht 2025 vorstellten. Es fanden insgesamt 43 Elterngespräche, zwölf Klassenprojekte und 16 Klassenräte statt. Die fünf Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Schömberg wurden von knapp 35 Prozent und die zwei Angebote in Schörzingen von mehr als 15 Prozent der Schützlinge angenommen. Im vergangenen Jahr nahmen 39 Kinder in den Oster-, 35 in den Pfingst- und 17 in den Sommerferien sowie 35 während der sonstigen Ferienbetreuung teil. An der verlässlichen Grundschule in Schömberg hat die Nachfrage deutlich zugenommen: Im ersten Betreuungszeitraum von 7 bis 8.10 Uhr stieg die Zahl der Kinder von 21 auf 32, im Zeitraum von 11.45 bis 13 Uhr von 16 auf 34 – fast eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr.