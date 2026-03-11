Sozialarbeit in Balingen: Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden an mangelnder Gesundheit

Immer mehr Jugendliche mit psychischen Auffälligkeiten: Angststörungen und aggressives Verhalten nehmen weiter zu, warnt Schulsozialarbeiterin Claudia Winterholer aus Balingen.
Als Schulsozialarbeiterin Claudia Winterholer von ihrer Arbeit erzählt, horchen die Mitglieder des Verwaltungsausschusses auf. Es wird still im Saal. Suizidales Verhalten, Selbstverletzungen, Angst- und Essstörungen: Immer mehr Jugendliche in Balingen seien betroffen. Ein höherer Medienkonsum, mehr Vandalismus, mehr Fälle von Gewalt, zählt sie weiter auf. „Und auch die Zunahme von Suchtmittelkonsum stellen wir fest. Zum Beispiel Vapes, aber auch pornografisches Material im Grundschulalter.“