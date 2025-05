Sozialaktion in Horb: „Weihnachten Schenken“ kann neu durchstarten

Wie bekannt, konnten die Veranstalter um den Betraer Landwirt Rolf Maier im vergangenen Jahr nur eine abgespeckte Version dieser Aktion anbieten, da ihnen einige Sponsoren weggebrochen sind, da die Weihnachtschenken-Macher keine Spendenquittungen mehr ausstellen durften und als ein weiterer Grund für diese Absage dazukam, dass die Banken entdeckt haben, dass man auf einem privaten deutschen Bankkonto keine Spenden sammeln darf. Auch keine privaten Spenden.

Dies führte in diesem Jahr sogar dazu, dass die korrespondierende Osteraktion komplett ausfiel.

Lesen Sie auch

Das Weihnachtschenken-Team überlegte sich aus diesen Gründen sogar, einen Verein, mit all dem bürokratischen und finanziellen Aufwand, zu gründen, um weiterhin handlungsfähig zu sein und so wenigstens an Weihnachten bedürftigen Mitbürgern die Sorge vor einem leeren Kühlschrank und einen armseligen Weihnachtstisch zu nehmen.

Hilfe kommt von der AWO Freudenstadt-Calw

Doch wie heißt es so schön: „Wenn du denkst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her“. In diesem Fall in Form der AWO Freudenstadt-Calw, die die komplette Spendenverwaltung übernimmt und die auch steuerlich nutzbare Spendenbescheinigungen ausstellen wird. Dies auf Vermittlung von Melanie Nagel, die jedes Jahr einen Stand auf dem Markt der Barmherzigkeit, wie die Weihnachts-Schenken-Aktion auch gerne genannt wird, hat und die von Anfang an mit einer Lebensmittelspende zum Gelingen der Aktion beitrug.

Rolf Maier bittet deshalb in einem Schreiben alle Unternehmen und alle Mitbürger, schon jetzt die Aktion Weihnachten Schenken mit in ihre Weihnachtsfinanzplanung einzubeziehen.

„Nach der Sommerferienzeit starten wir mit einem Spendenaufruf an alle. Wie immer gilt, dass unser Team alles ehrenamtlich macht. Jeder Euro kommt damit zu 100 Prozent bei den Ärmsten in unserer Region an. Weihnachten Schenken ist die größte soziale Einzelaktion in unserem Raum. Wir rechnen in diesem Jahr mit weit über 1000 Besuchern“, macht Maier die Dimension dieser Hilfsaktion transparent.

Weitere Informationen

Horber Heilig-Abendmarkt

Zum 19. Horber Heilig-Abendmarkt, der wieder an alter Stelle auf dem Pausenhof der Gutermann-Grundschule stattfinden soll und als Empfänger von „Weihnachten Schenken zu Dir nach Hause“-Paketen sind alle bedürftige Mitmenschen aus unserer Raumschaft eingeladen – wir brauchen also viel Hilfe“, schreibt Maier ergänzend und hebt hervor: „Unser Schwerpunktthema wird sein: Kinderarmut in unseren Straßen.“

Kostenlose Fahrt nach Horb

Zwei Busunternehmen haben bereits ihre Zusage gegeben, wieder eine kostenlose Busfahrt am 23. Dezember nach Horb und zurück anzubieten, konnte Maier zudem jetzt schon berichten. Nun hängt alles davon ab, ob genügend Geld zusammenkommt, um wieder hochwertige Lebensmittel und einige Extras bei dieser Aktion für die Marktbesucher anbieten zu können. Kontaktadresse : weihnachtenschenkeninhorb@gmx.de pm