Sozialaktion: Charity-Zumbathon in Eutingen für kranke Kinder

Bernd Weidenhammer lädt gemeinsam mit dem SV Eutingen zum jährlichen Charity-Zumbathon in die Eutinger Halle ein. Von 17 bis 20 Uhr bringen zehn Zumba-Trainerinnen und -Trainer aus der gesamten Region, darunter Gäste aus Speyer, Blumberg und Balingen, den Saal zum Tanzen. Der Erlös der Veranstaltung geht an die Stiftung „Hilfe für kranke Kinder“ in Tübingen und unterstützt Familien sowie medizinische Geräte für die Kinderklinik.

Erstmals Kinder-Zumba für Kinder ab acht Jahren Für Kinder ab acht Jahren gibt es erstmals Kinder-Zumba. Diese können in Begleitung ihrer Eltern ebenfalls aktiv teilnehmen. „Es ist uns wichtig, dass alle Altersgruppen mitmachen können und gleichzeitig der gute Zweck im Mittelpunkt steht“, erklärt Weidenhammer. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 15 Euro, im Vorverkauf 12 Euro, Kinder zahlen sechs Euro.

DRK-Ortsverein organisiert parallel Typisierungsaktion

Parallel zur Tanzaktion organisiert der DRK-Ortsverein Eutingen eine Typisierungsaktion der DKMS. Gesunde Menschen zwischen 17 und 55 Jahren können sich in wenigen Minuten registrieren lassen, indem sie drei Stäbchen in den Mund stecken. Weidenhammer betont: „Wir bringen jedes Jahr den Erlös und alle Spenden persönlich vorbei und sehen, dass das Geld dort ankommt, wo es dringend benötigt wird – für Familien, deren Kinder in der Klinik sind, für Geräte, die den kleinen Patienten helfen, und für Veranstaltungen der Stiftung.“

Die Familie Celik ergänzt das Programm mit einer Wohlfühl-Oase: Kopfmassagen und Haarschnitte werden gegen Spende oder nach der Typisierung angeboten. „So möchten wir auch Männer ansprechen und gleichzeitig für Entspannung sorgen“, erklärt Ali Celik. Auch die Celiks engagieren sich regelmäßig für die Stiftung.

Jeder Zumba-Trainer bringt seine eigene Choreographie ein. Weidenhammer erstellt den Ablaufplan, sorgt für die richtige Reihenfolge der Musik und stellt sicher, dass von Salsa über Bachata bis hin zu internationalen Rhythmen aus Brasilien, Kuba, Kolumbien oder Italien ein abwechslungsreicher Mix geboten wird. Für die Instruktoren ist der Einsatz Herzenssache: Sie verzichten auf ihre Gage und unterstützen damit die gute Sache.

Insgesamt 100 Tickets stehen zur Verfügung

Bereits 30 Teilnehmer haben sich angemeldet, insgesamt stehen 100 Tickets zur Verfügung. „Wir haben Platz für alle und hoffen, dass viele Menschen unser Engagement wertschätzen. Helft uns, gemeinsam kranken Kindern zu helfen“, appelliert Weidenhammer. Einlass ist ab 16.30 Uhr, die Zumba-Action beginnt pünktlich um 17 Uhr.

Wer mitmachen möchte, kann sich per E-Mail anmelden unter bernd.weidenhammer@t-online.de