Sozialaktion: Charity-Zumbathon in Eutingen für kranke Kinder

Ein besonderes Sport-Highlight mit sozialem Zweck erwartet die Region am Samstag, 21. März, in Eutingen.
Bernd Weidenhammer lädt gemeinsam mit dem SV Eutingen zum jährlichen Charity-Zumbathon in die Eutinger Halle ein. Von 17 bis 20 Uhr bringen zehn Zumba-Trainerinnen und -Trainer aus der gesamten Region, darunter Gäste aus Speyer, Blumberg und Balingen, den Saal zum Tanzen. Der Erlös der Veranstaltung geht an die Stiftung „Hilfe für kranke Kinder“ in Tübingen und unterstützt Familien sowie medizinische Geräte für die Kinderklinik.