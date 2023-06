Traditionell eröffnet das „Rock am Ring“- und „Rock am Park“-Doppel die Festivalsaison. Von Freitag bis Sonntag (2. bis 4. Juni) treten Bands wie die Foo Fighters und die Kings of Leon, aber auch Acts wie Apache 207 auf – und locken auch wieder Tausende Fans aus dem Südwesten an den Nürburgring oder nach Nürnberg. Aber auch im Land selbst lohnen zahlreiche Festivals und Großkonzerte einen Besuch. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten:

Placebo Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Wann? 16. bis 18. Juni Wo? Neuhausen ob Eck Wer? Headliner sind Die Ärzte, Placebo, Queens of The Stone Age, Billy Talent, Kraftklub, Peter Fox, Muse, Casper und Marteria Was? Eine Riesenparty, bei der die Musik gerne auch mal Nebensache wird Tickets? Tagespass ab 119 Euro, Festivalpass ab 259 Euro Info? www.southside.de

2. Maifeld Derby

Phoenix Foto: www.imago-images.de

Wann? 16. bis 18. Juni Wo? Mannheim, Maimarktgelände Wer? Interpol, Phoenix, Warpaint, Bat For Lashes, Loyle Carner Was? Auf Indiepop spezialisiertes Festival für Menschen mit gutem Musikgeschmack Tickets? Tagesticket ab 75 Euro, Festivalticket ab 175 Euro Info? www.maifeld-derby.de

3. FÄLLT AUS! Download Festival

Wann? 23. bis 24. Juni Wo? Hockenheimring Wer? Bei dem Metalfestival sollten Bands wie Slipknot und Volbeat auftreten. Doch wenige Wochen vor dem Start wurde das Festival abgesagt. Fans sollen gekaufte Tickets erstattet bekommen.

4. Kesselfestival

Apache 207 Foto: Sony Music

Wann? 24. bis 25. Juni Wo?Stuttgart, Cannstatter Wasen & Reitstadion Wer? Headliner sind Apache 207, Rea Garvey, Jan Delay, Clueso, Von wegen Lisbeth Was? Ein Festival für die ganze Familie, das neben dem Musikprogramm noch umfangreiche Aktivitäten anbietet Tickets? Kombi-Ticket ab 69,90 Euro Info? www.kesselfestival.de

5. Jazz Open

Deep Purple Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Wann? 13. bis 23. Juli Wo? Stuttgart, Schlossplatz (und weitere Locations in der Stadt) Wer? Deep Purple, Die Fantastischen Vier, Simply Red, Parov Stelar, Grace Jones Was? Abseits der Schlossplatz-Konzerte gibt es auf dem Festival tatsächlich auch Jazz zu hören Tickets? Ab 25 Euro für Konzerte im Bix oder im Spardawelt Eventcenter, ab 80 Euro für Konzerte auf dem Schlossplatz, ab 800 Euro Stehplatz-Kombipass für alle Konzerte Info? www.jazzopen.com

6. Bruce Springsteen

Bruce Springsteen Foto: www.imago-images.de

Wann? 21. Juli Wo? Hockenheimring Was? Der Boss spielt sich mit der E-Street-Band durch sein Gesamtwerk Tickets? Ab 132 Euro

7. About Pop

Die Nerven Foto: Lichtgut

Wann? 22. Juli Wo? Stuttgart, Wizemann-Areal Wer? Die Nerven, Mia Morgan, Boy Harsher, Mareux Was? Ein Popkultur-Event, das auch Platz für Lesungen und Podiumsdiskussionen lässt Tickets? Standardtickets ab 20 Euro Info? www.aboutpop.de

8. Dieter Thomas Kuhn

Dieter Thomas Kuhn Foto: www.imago-images.de

Wann? 22. Juli Wo? Stuttgart, Cannstatter Wasen Was? Mehr oder weniger ironische Nostalgie-Schlagerparty im XXL-Format Tickets? Ausverkauft

9. Hip-Hop Open

K.I.Z Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Wann? 28. bis 30. Juli Wo? Stuttgart, Cannstatter Wasen (und in anderen Locations in der Stadt) Wer? Headliner sind K.I.Z, Trettmann, G-Easy, Jid, Sido Was? Nach einer achtjährigen Pause feiert das Hip-Hop-Festival sein Comeback Tickets? Tagestickets ab 74,99 Euro, Festivalticket ab 139 Euro Info? www.hiphopopen.de

10. Deichkind

Deichkind Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Wann? 4. August Wo? Stuttgart, Cannstatter Wasen Was? Hip-Hop und Elektropunk treffen auf Dada Tickets? Ab 59,95 Euro

11. Cro

Cro Foto: Lichtgut

Wann? 5. August Wo? Stuttgart, Cannstatter Wasen Was? Stuttgarts einstiger Hip-Hop-Überflieger will es noch mal wissen Tickets? Ab 59,99 Euro

12. AnnenMayKantereit

AnnenMayKantereit Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Wann? 12. August Wo? Stuttgart, Cannstatter Wasen Was? Knuffiger Chanson-Pop, der viel zu schade fürs Festzelt ist Tickets? Ab 59,95 Euro

13. Glücksgefühle Festival

Sarah Connor Foto: dpa

Wann? 14. bis 17. September Wo? Hockenheimring Wer? Headliner sind Marteria, Sido, Cro, Milky Chance, Sarah Connor, Clueso Was? Festival mit Schwerpunkt auf deutschsprachigen Mainstreampop Tickets? Tagestickets ab 89 Euro, Full Weekend Ticket ab 149 Euro Info? www.gluecksgefühle-festival.de