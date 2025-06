Die Musik ist verstummt, die Bühnen sind bereits im Rückbau, und die Landebahn des Flugplatzes zeigt sich ungewohnt leer – zumindest was Festivalgäste betrifft. Zurück bleibt jedoch eine andere, deutlich sichtbarere Erinnerung an das Southside-Festival: der Müll.

Über das gesamte Gelände verteilt liegen verlassene Zelte, zerstörte Pavillons und unzählige Bierdosen. Wie in jedem Jahr nehmen viele Besucher nicht ihr gesamtes Equipment wieder mit nach Hause. Erste Müllfahrzeuge sind bereits im Einsatz und sammeln die Überbleibsel ein.

Trotz der Spuren des Feierns gibt es auch Lichtblicke: Am Foodsharing-Zelt haben sich Kisten mit überschüssigen Lebensmitteln gestapelt – darunter frischer Salat, Tomaten von den Festivalständen, aber auch Konserven, die Festivalgäste gespendet haben. Diese Lebensmittel werden von einem Transporter abgeholt und an den Tafelladen in Tuttlingen übergeben.

Nach einer Unwetterwarnung des Veranstalters am späten Sonntagabend packten zahlreiche Besucher ihre Sachen zusammen und verließen noch in der Nacht das Gelände. Vor allem rund um das Trailerpark-Gelände kam es zu erheblichen Staus – teilweise bewegten sich die Fahrzeuge über Stunden nicht vom Fleck. Erst nach Mitternacht entspannte sich die Lage wieder. Am Montagmorgen verlief die Abreise dann weitgehend reibungslos. Das angekündigte Unwetter blieb letztlich harmlos.

Ob es im Take Off Gewerbepark weitergehen kann, wird für gewöhnlich erst im Laufe des Sonntags bekanntgegeben. Jetzt überrascht der Organisator mit einem frühen Statement.

Noch einige Tage wird der Flugplatz in Neuhausen zeigen, dass hier zehntausende Menschen ein ausgelassenes Festivalwochenende verbracht haben. Doch spätestens im Laufe der Woche wird vom Spektakel nichts mehr zu sehen sein – bis es im kommenden Jahr vom 19. bis 21. Juni wieder heißt: Zelte aufschlagen, Musik genießen und feiern.