1 Das Festivalgelände wurde am Freitag mit Verspätung geöffnet, da der Veranstalter die Flächen vor der Bühne noch mit Kies und Stroh präparieren musste. Foto: Patrick Nädele

Achtung, Matsch: Rund 65 000 Festivalfans trotzen in Neuhausen ob Eck dem Dauerregen. Auf sie warten noch Acts wie Ed Sheeran, Avril Lavigne und Sido.









Gummistiefel, Regenponcho, die obligatorischen Dosen-Ravioli und gedrückte Daumen – so ausgerüstet, stürmten mehr als 60 000 Besucher am Donnerstag und Freitag das 170 Fußballfelder große Festival-Gelände in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen). Das Southside-Festival gehört zu den größten Veranstaltungen für Rock, Independent und Alternative in Deutschland.