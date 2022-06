49 Die Temperaturen klettern weiter, die 30-Grad-Marke wird klar geknackt. Foto: Frank D. Engelhardt

Der erste Festivaltag ist vorbei, mit Bands und Künstlern wie Bring me the Horizon, Kings of Leon oder Kontra K haben die Fans die Nacht zum Tag gemacht. Am Samstag werden The Killers, SDP und vor allem natürlich Seeed die Bühnen zum Brennen bringen - vorausgesetzt, den Fans geht nicht vorher schon die Puste aus.















Machte die sommerliche Hitze den Besuchern bereits am Donnerstag und Freitag bereits zu schaffen, wird es sich am Samstag noch einmal verschärfen. Denn die Temperaturen klettern weiter, die 30-Grad-Marke wird klar geknackt.

An den Wasserstellen und Getränkeständen wird es daher auch am zweiten Festivaltag viel Betrieb geben. Daher wurden die bestehenden Wasserstationen an den bekannten Orten und den Wasserpagoden noch einmal verstärkt. "Trinkt Wasser! Nutzt Sonnencreme! Kopfbedeckung!", lautet der Appell des Veranstalters an die Festivalgänger.

250 Hilfesuchende allein an einer Station

Denn bereits gestern hatten die Hilfskräfte einiges zu tun. Vor allem Sonnenbrände und andere Auswirkungen der von Sonne und Hitze mussten behandelt werden. Aber auch Blessuren wie verstauchte Füße waren keine Seltenheit. An acht Standorten werde den Festivalbesuchern geholfen, erklärte ein Mitarbeiter der Johanniter am Abend. Allein an einer Station auf dem Campingplatz seien am Freitag bis zum Abend 250 Hilfesuchende versorgt worden.

