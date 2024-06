1 Mit 65 000 Besuchern war das Festival abermals restlos ausverkauft. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Philipp von Ditfurth

Von sengender Hitze 2023 zu Dauerregen und Schlammschlacht: Was das Wetter angeht, sind Southside-Besucher Kummer gewohnt. In trübe Stimmung verfielen die Feiernden in Neuhausen ob Eck trotzdem nicht – dem starken Line-up sei Dank. Doch wie geht es mit einem der größten Musikfestivals weiter? Geregelt ist das bislang nur bis 2025.









Von „Das kann ja wohl nicht wahr sein“ zu „Jetzt ist es eben so“ – die rund 65 000 Southside-Festival-Besucher durchliefen die Phasen der Trauer im Schnelldurchlauf. Nach anfänglichem Hoffen, der Wetterbericht könnte sich vielleicht doch irren – tat er nicht, es goss am Freitag wie aus Eimern, was das Gelände in eine Schlammwüste verwandelte – ergaben sich die Feiernden irgendwann ihrem Schicksal und machten das Beste daraus.