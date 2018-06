Southside Festival Große Party zum 20. Geburtstag

Neuhausen ob Eck - Das Southside 2018 - was für eine Party. Bereits der Samstag hatte echte Kracher zu bieten. Der Sonntag war dann für die Hip-Hopper unter den Festivalgängern ein wahres Festmahl. Sxtn, die 2017 das Zelt beinahe zum Bersten gebracht hatten, tobten nun über die große Bühne "von Party zu Party". Prinz Pi wartete mit knallhart ehrlichen Texten auf – zwischen Straße und Lyrik – und machte den Besuchern klar: "Nichts war umsonst". Bonez MC und RAF Camora traten natürlich nicht ohne ihr Team auf und rappten über Palmen aus Plastik und Gold. Auch die Beginner waren mit ihren Füchsen am Start. Gute Laune kam bei Madsen auf, der einmal mehr Geschichte schrieb. Eine Wahnsinnsshow lieferten Frank Carter & The Rattlesnakes nach einer turbulenten Anreise samt Buspanne ab. Auf Indiepop von The Kooks folgten am Sonntagabend die Indierocker Biffy Clyro und Headliner The Prodigy mit Elektropunk, der die Massen spaltet.