Southside Festival Diese Bands stehen 2019 auf der Bühne

Die Liste enthält aktuell mehr als 25 namhafte Bands, darunter auch die Foo Fighters, Die Toten Hosen oder auch The Cure.



Das Southside Festival 2018 ist ein voller Erfolg gewesen. Jede Menge Bands, viel Spaß und eine tolle Atmosphäre auf dem Campingplatz. Davon konnte sich im Sommer diesen Jahres auch unser Reporter-Team überzeugen.





Alle bisher bestätigten Bands sind: Foo Fighters, Mumford & Sons, Die Toten Hosen, The Cure, AnnenMayKantereit, Bilderbuch, Papa Roach, Bosse, Frank Turner & The Sleeping Souls, Enter Shikari, The Wombats, 257ers, Trettmann, The Streets, Bausa, Ufo361, Die Orsons, Muff Potter, OK Kid, Fünf Sterne Deluxe, Yung Hurn, Me First & The Gimme Gimmes, Teesy, Schmutzki; Montreal