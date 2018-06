Southside Festival Das Sicherheitskonzept steht

An dem Sicherheitskonzept sind Genehmigungsbehörde, Polizei, Veranstalter, Rettungsdienst und Feuerwehr beteiligt. Auch in diesem Jahr sei das Konzept wieder an die aktuelle Sicherheitslage angepasst worden, so die Polizei. "Die Sicherheit der Festivalbesucher hat für uns die höchste Priorität. Damit alle auf dem Southside friedlich und sicher feiern können, wird es auch dieses Jahr wieder entsprechende Kontrollen des Veranstalters und der Polizei geben", wird der Einsatzleiter, Polizeioberrat Jörg Rommelfanger, in einer Pressemitteilung zitiert. Die Beamten werden auf dem gesamten Gelände Präsenz zeigen und für die Festivalbesucher ansprechbar sein, kündigt der Einsatzleiter an.

Zusätzlich soll das Areal mit Kameras überwacht werden.

Auch präventive Maßnahmen gehören zum Sicherheitskonzept. So habe das Referat Prävention Sicherheitspersonal und Rettungskräfte geschult. Das Ziel: Gefahrensituationen sollen frühzeitig erkannt werden.

Zudem lege man Wert darauf, den Straßenverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Vor dem Hintergrund der höheren Besucherzahlen - in diesem Jahr werden 65.000 Festivalgänger erwartet anstatt wie in den Vorjahren 60.000 - keine leichte Übung, schreibt die Polizei. Den größte Besucheransturm erwarten die Beamten im Lauf des Donnerstag. An- und Abreiseverkehr würden an allen Tagen intensiv überwacht. Erstmals sei die Landesstraße L440 zwischen Bergsteig und Neuhausen ob Eck für den Durchgangsverkehr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.