Southside Festival 60.000 feiern ausgelassen ihre Idole

Auch Headliner Arcade Fire lässt sich ungern in eine Schublade stecken

Und dann gibt es da noch die Schotten von Franz Ferdinand, denen der klassische Indie–Rock nicht reicht. Da darf es hier und da noch eine Prise New Wave und Post Punk sein. Und auch Headliner Arcade Fire lässt sich ungern in eine Schublade stecken; er bewegt sich zwischen Indie-Rock, Folk und Disco. Wer es da ein bisschen klarer und geradliniger wollte, der sang mit Kraftklub Songs für Liam.

Dänin Mø schlug da ein wenig aus der Art mit ihrem Synthie–Sound, traf mit den Texten aber direkt den richtigen Nerv: "Don‘t let this be our final song". Bonaparte lieferte derweil eine halbe Kunstperformance. Auf den Dancefloor ging es mit den Arctic Monkeys, die nicht nur mit Fluorescent Adolescent ins Schwarze trafen. Ebenso plötzlich wie "Portugal the Man" in den Charts auftauchte und sich dort lange Zeit oben hielt, ließen sie auch bei ihrem Live-Auftritt die Spannung nicht abreißen. "Let’s live in The Moment" hieß es. Nach dem stabilen Warm-up am Freitag warten noch viele weitere Künstler unterschiedlicher Genres auf die Festivalfans. Der Samstag wird mit The Offspring, Wanda, Samy Deluxe, Billy Talent und Marteria wohl deutlich verrückter und vor allem wilder als der erste Tag.

Der Sonntag gehört einerseits der Hip–Hop/Deutschrap–Fraktion mit Sxtn, Prinz Pi und den Beginnern, auf der anderen Seite Träumern wie The Kooks, den Elektropunkern The Prodigy und den Rebellen von Biffy Clyro.