Der Southside-Countdown läuft. Noch 87 Tage, dann wird es in Neuhausen ob Eck wieder richtig laut. Nun haben die Macher weitere Bands bekannt gegeben - wer bestätigt ist und welcher Headliner noch fehlt.









Neu im Lineup sind: Two Door Cinema Club, James Bay, Chvrches, Wanda, Sleaford Mods Pascow und FjØrt Post-Hardcore. Ebenfalls am Start: Palaye Royale,OBS, Lilly Palmer, Lionheart, DMA’s, Majan, Lola Marsh, Power Plush, Kid Kapich, Kelsy Karter & The Heroines.

Als "absolut krasses Brett" bezeichnen die Southside-Macher die dritte - und eigentlich letzte - Bandwelle. Gekrönt werden sollte diese mit der Bekanntgabe des letzten Headliners. Doch den Organisatoren flatterte offenbar eine Absage ins Haus. Der eigentlich schon bestätigte dritte Headliner für Sonntag habe kurzfristig absagen müssen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Man habe aber "mehrere Eisen im Feuer" und werde den neuen Headliner in Kürze bekannt geben. Wer am Sonntag neben Muse und Casper als Top-Act auf der Bühne stehen wird, bleibt also vorerst noch offen.

