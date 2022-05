1 In diesem Jahr findet das Southside-Festival in Neuhausen ob Eck endlich wieder statt. In wenigen Wochen werden sich die Besucher unter dem Schriftzug wiederfinden.(Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa

Endlich ist es so weit: Das Southside-Festival in Neuhausen ob Eck findet in weniger als vier Wochen wieder statt. Hier sind die wichtigsten Infos auf einen Blick.















Neuhausen ob Eck - Die Vorfreude der Festival-Fans ist groß: Nach dreijähriger Corona-Pause geht das Southside-Festival vom 17. bis 19. Juni in die nächste Runde. Tausende Besucher sind bereit für ausgelassene Stimmung und gute Musik auf dem ehemaligen Flugplatz - dem „take-off Gewerbe Park“ - in der Nähe von Tuttlingen.

Gibt es noch Tickets für das Festival?

Sowohl Festivalpässe für das ganze Wochenende als auch Tagestickets sind offiziell bereits ausverkauft. Allerdings können Ticketsuchende mit etwas Glück noch Tickets über Plattformen wie zum Beispiel Facebook erwerben. Personalisiert sind die Tickets für das Southside nicht.

Upgrades für die schon erworbenen Festivalpässe sind auf der Website des Veranstalters erhältlich.

Was muss bei der Anreise beachtet werden?

Die Anreise ist ab Donnerstag möglich. Das Campinggelände sowie die Bänderausgabe öffnen am Donnerstag ab 11 Uhr.

Für alle Bahnreisenden gilt das Ticket oder das Festivalbändchen von Donnerstag bis Montag in allen Nahverkehrszügen innerhalb Baden-Württembergs als gültige Fahrkarte. Angekommen am Bahnhof in Tuttlingen, bringt ein Shuttlebus die Festival-Besucher regelmäßig zum Festival-Gelände.

Wer mit dem Auto anreist, gibt am besten die Adresse des „take-off Gewerbe Parks“ in Neuhausen ob Eck in das Navi ein. Sobald die Festivalbeschilderung mit Anfahrtshinweisen am Straßenrand auftaucht, gilt: Navi ausschalten und den Schildern folgen.

Welche Corona-Regeln gelten auf dem Festival?

Seit dem 3. April 2022 gibt es in Baden-Württemberg keine Einschränkungen mehr für Kulturveranstaltungen. Das heißt, auf dem Southside gilt keine Masken- und Abstandspflicht. Es gibt auch keine Obergrenze für die Anzahl an Besuchern und das Vorweisen eines Impf- oder Testnachweises ist nicht nötig.

Was darf ich auf das Camping-Gelände mitnehmen?

Natürlich dürfen Zelte und Zeltmaterial im Gepäck nicht fehlen. Campingstühle, Campingtische und ein normaler Pavillon ist pro Camp (circa zehn Personen) erlaubt.

Wer grillen möchte, darf Einweggrills, kleine Dreibein-Grills und Holzkohleanzünder mitbringen. Für Dosen-Ravioli und Co. darf ein Gaskocher nicht fehlen. Die zugehörigen Gaskartuschen sind bis maximal 450 Gramm zulässig. Feinschmecker dürfen ihr Nutella- oder Essiggurken-Glas mitbringen – vorausgesetzt es enthält nicht mehr als 500 Milliliter.

Trinken nicht vergessen! Von Bierfässern bis fünf Liter über Dosen und Plastikflaschen sowie Tetra-Paks ist alles erlaubt. Kleiner Tipp am Rande: vergesst die nicht-alkoholischen Getränke nicht.

Um das eigene Zelt ordnungsgemäß und wetterfest im Boden verankern zu können sind Schlosserhammer bis 300 Gramm und Gummihammer bis 400 Gramm erlaubt.

Kühlschränke, Tiere oder Trockeneis sollten lieber zuhause gelassen werden. Eine ausführliche Liste mit verbotenen Dingen gibt es hier.

Kann ich auf dem Festival duschen?

Auf dem Southside gibt es sogenannte Sanitärcamps mit Duschen und wassergespülten Toiletten. Alle sanitären Anlagen auf dem Camping- und Festivalgelände dürfen kostenfrei benutzt werden.

