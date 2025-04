Southside, Beatparade und Co.: Diese Festivals finden 2025 in der Region statt

Von internationalen Hits auf dem Southside, pulsierenden Beats auf der Beatparade bis hin zu Heavy-Metal-Tracks auf dem Metalacker – die Festivalsaison 2025 ist von einer beeindruckenden Vielfalt an Musikgenres geprägt. Die Events in der Region versprechen unvergessliche Erlebnisse und einzigartige Locations.

Southside-Festival in Neuhausen ob Eck

Das Southside-Festival gehört zu Deutschlands größten und bekanntesten Festivals. Mehrere Zehntausende Musikfans reisen jährlich nach Neuhausen ob Eck, um vier Tage lang zu feiern, zu tanzen und ihre liebsten Künstler live zu erleben.

Rund 65 000 Besucher waren im vergangenen Jahr beim Southside-Festival in Neuhausen ob Eck. Foto: Phillip Kratzer

Datum: 20. bis 22. Juni

Preise: Reguläre Tickets kosten in der aktuellen Preisstufe 280 Euro. Weitere Preisstufen sind vom Veranstalter angekündigt.

Top-Acts: Headliner des Southside-Festivals 2025 sind internationale und nationale Stars wie Green Day, Nina Chuba, Annenmaykatereit, Rise Against, Alligatoah, Apache 207 und Jan Böhmermann mit dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld.

Wolfweez in Irslingen

In familiärer Atmosphäre zu Metal-Musik feiern, kann man 2025 wieder beim Wolfweez-Festival in Irslingen. Neben Auftritten von namhaften Künstlern aus der Metal-Szene gibt es Openings von Newcomer-Bands – diese werden in einem lokalen Bandcontest ermittelt. Die Besucherzahl ist auf 2000 Personen begrenzt.

Das Wolfweez-Festival in Irslingen ist unter Metal-Fans längst kein Geheimtipp mehr. Foto: Weisser

Datum: 4. und 5. Juli

Preise: Tagestickets kosten zwischen 50 und 60 Euro, ein Wochenendticket kostet 95 Euro. Wer auf dem Festival campen möchte, zahlt zusätzlich 22 Euro.

Top-Acts: Clawfinger, Unleash the Archers, Bloodbound, Born from Pain, All for Metal, Frozen Crown, Dark Sky, Kryn, Mindead, The Prophecy23, Full Stop, Sydra und die Polkamusikanten Stetten sind für das diesjährige Wolfweez-Festival angekündigt.

RV Bang in Balingen

Das RV Bang in Balingen gilt als Nachfolger des legendären Bang Your Head Festivals und findet in diesem Jahr zum zweiten Mal statt. Die Premiere im Juli 2024 verbuchten sowohl die Veranstalter als auch die Besucher als großen Erfolg. Die zweite Auflage des Rock- und Metal-Festivals ist nun deutlich größer geplant: Das Event wird an zwei Tagen stattfinden und ist auf bis zu 4999 Besucher ausgelegt. Während bei der Premiere noch acht Bands auftraten, sind es in diesem Sommer 22, darunter sechs lokale Bands.

„Human Zoo“ war eine von acht Bands bei der Premiere des RV Bang Festivals auf dem Balinger Messegelände im Jahr 2024. Foto: Beate Marschal

Datum: 11. und 12. Juli. Am 10. Juli gibt es eine Warm-Up-Show in der Volksbankmesse.

Preise: Tickets für das ganze Wochenende kosten aktuell 149 Euro.

Top-Acts: Headliner sind Dragonforce und Destruction. Weitere bekannte Bands sind The New Roses, Warkings und Grave Digger. Insgesamt treten 22 Bands auf.

Honberg-Sommer in Tuttlingen

Auf dem Honberg oberhalb von Tuttlingen findet auch in diesem Jahr wieder 17 Tage lang der Honberg-Sommer statt. Zum Open-Air-Festival inmitten der historischen Festungsruine gehören neben dem Musikzelt ein Biergarten und ein Kinderzelt.

Die österreichische Sängerin Christina Stürmer tritt 2025 auf dem Honberg-Sommer auf. Foto: Lichtgut/Cristoph Schmidt

Datum: 11. bis 27. Juli

Preise: Der Eintritt zu Festivalgelände und zum Biergarten ist kostenlos. Die Konzerte kosten je nach Künstler zwischen 25 und 55 Euro.

T op-Acts: Bestätigte Künstler für den Honberg-Sommer sind unter anderen The Hooters, No Angels, Tarja, Christina Stürmer, HE/RO, Melissa Naschenweng, Alexander Eder und die Dino-Metal-Band Heavysaurus.

WET Open Air in Sindelfingen

Das WET Open Air in Sindelfingen vereint Rave mit Poolparty: Zum fünften Mal findet das Techno- und House-Festival im Sindelfinger Badeparadies statt und präsentiert jede Menge Electro-DJs. 29 Live-Acts bringen das Schwimmbad am 12. Juli für einen Tag zum Beben.

Datum: 12. Juli

Preise: Aktuell kosten reguläre Tickets 72,60 Euro, Premium-Tickets gibt es ab 129,90 Euro.

Top-Acts: Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem Brutalismus 3000, Deborah De Luca, Holy Priest, I Hate Models, Mischluft und Prada2000.

Happiness in Straubenhardt

Das Happiness ist ein genreübergreifendes Festival, das seit 2012 jährlich mehrere Tausend „Happianer“ nach Straubenhardt-Schwann im Enzkreis lockt. Es gehört mittlerweile zu den größten Open-Air-Festivals in Süddeutschland.

13.000 „Happianer“ waren im vergangenen Jahr beim Happiness-Festival in Straubenhardt. Foto: Martina Coluccia

Datum: 17. bis 19. Juli

Preise: Das Festival ist bereits ausverkauft.

Top-Acts: Unter anderem K.I.Z., Nina Chuba, Tream, Irie Révoltés, BHZ, Ennio, Chulcha Candela, Zartmann, Ikkimel, Filow und Disastar sind beim Happiness-Festival mit dabei.

Ferienzauber in Rottweil

Einen Mix aus Musik, Kabarrett und Comedy können die Besucher beim Ferienzauber in Rottweil erleben. Die Veranstaltungen finden rund um den Wasserturm und im Kraftwerk statt. Zudem wird es auch in diesem Jahr einen Biergarten und ein Kinderland am Wasserturm geben.

Nico Santos tritt am 25. Juli im Kraftwerk in Rottweil auf. Foto: Marc Eich

Datum: 24. Juli bis 17. August

Preise: Tickets kosten im Vorverkauf 49 Euro für Nico Santos und 35 Euro für Heinrich del Core. Das Konzert von Amy Macdonald ist bereits ausverkauft.

Top-Acts: Bislang wurden erst drei Künstler für den Ferienzauber in Rottweil angekündigt: Amy Macdonald, Nico Santos und Heinrich del Core. Weitere Acts werden noch bekannt gegeben.

Beatparade in Empfingen

Am letzten Samstag im Juli wird die Empfinger Ortsmitte auch 2025 wieder zur Partyzone: Der gesamte Ort feiert die Beatparade. Tausende Raver sind jährlich zu Besuch, um gemeinsam zu Elektro-Beats zu tanzen.

Auch 2025 werden bei der Beatparade in Empfingen tausende Besucher erwartet. Foto: Begemann

Datum: 26. Juli

Preise: Reguläre Tickets kosten im Vorverkauf 17,50 Euro, Truck-Tickets kosten 65 Euro.

Top-Acts: Die DJs Klanglos, D-Block & S-te-fan, Tujamo und Zenemy sind für die Beatparade 2025 angekündigt.

Sommersound VS in Villingen-Schwenningen

Drei Tage voller Live-Musik, Gänsehautmomente und Festivalfeeling gibt es seit 2022 beim Sommersound VS. Das Open-Air-Event findet auf dem Gelände des Druckzentrums Südwest in Villingen-Schwenningen statt.

Rea Garvey tritt am 1. August im Rahmen seiner Tour beim Sommersound VS auf. Foto: dpa/Uli Deck

Datum: 1. bis 3. August

Preise: Tickets kosten je nach Künstler zwischen 60 und 70 Euro.

Top-Acts: Rae Garvey, Ben Zucker und Nena treten beim Sommersound VS auf.

Metalacker in Tennenbronn

Tennenbronn feiert in diesem Jahr zum zwölften Mal den Metalacker auf der Trombachhöhe. Das Open-Air-Event für Metalheads ist längst kein Geheimtipp mehr: Seit der Gründung des Festivals im Jahr 2012 sind die Besucherzahlen von 600 auf zwischenzeitlich 3000 Besucher pro Tag gestiegen.

Rund 3000 Besucher feierten 2024 beim Metalacker in Tennenbronn. Foto: Brenner

Datum: 29. und 30. August

Preise: Der Vorverkauf hat noch nicht begonnen. 2024 haben Tagestickets 45 Euro und Wochenendtickets 72 Euro gekostet. Campingtickets kosteten pro Person zusätzlich zehn Euro.

Top-Acts: Bisher sind die Bands Unprecessed, Avralize, Aephanemer, Set your Sails und Necrotted angekündigt.

Rock am Burghaldenwald in Vöhringen

Deutschrock-Fans kommen auch in diesem Jahr wieder beim Rock am Burghaldenwald in Vöhringen auf ihre Kosten. Die Veranstalter des zweitägigen Open-Airs versprechen ein rockiges Festival direkt am Waldrand mit idyllischem Camping auf saftig grünen Wiesen.

Kissin Dynamite spielt 2025 als Headliner bei Rock am Burghaldenwald. Foto: Beate Marschal

Datum: 5. und 6. September

Preise: Tagestickets für Freitag kosten 50 Euro, für Samstag 65 Euro. Wochenendtickets gibt es aktuell für 95 Euro. Campingtickets kosten pro Person zusätzlich 15 Euro.

Top-Acts: Als Headliner wurde bisher die schwäbische Rockband Kissin Dynamite aus Burladingen bekanntgegeben. Ebenfalls angekündigt sind die Bands Goitsche Front, Chaos Messerschmitt und TMNFH.

Elements in Dormettingen

Nachdem das Festival 2024 wetterbedingt abgesagt werden musste, kommen Fans von elektronischer Musik in diesem Jahr beim Elements im Dormettinger Schiefererlebnis voraussichtlich wieder auf ihre Kosten. In diesem Jahr findet das zweitägige Festival im September statt.

Das Elements-Festival in Dormettingen findet 2025 im September statt. Foto: Engelhardt

Datum: 12. und 13. September, der Campingplatz öffnet am 11. September

Preise: Tagestickets kosten in der ersten Preisstufe zwischen 55 und 65 Euro, Wochenendtickets kosten aktuell 85 Euro. VIP-Tickets gibt es ab 155 Euro. Wer auf dem Festival campen möchte, zahlt zusätzlich 25 Euro.

Top-Acts: Angekündigt sind unter anderem Anna Reusch, Brennan Heart, Pretty Pink, Topic, Torsten Kanzler, Younotus und Gestört aber Geil.

Upper Saw in Dotternhausen

Das eintägige Upper Saw Festival in der Dotternhausener Festhalle findet 2025 zum vierten Mal statt. Der Veranstalter Rockclub Zollernalb setzt auch in diesem Jahr wieder auf Bands aus der Region und eine familiäre Atmosphäre.

Beim Upper Saw Festival in Dotternhausen trifft Hard Rock auf Heavy Metal. Foto: Beate Marschal

Datum: 27. September

Preise: Reguläre Tickets kosten im Vorverkauf 50,70 Euro.

Top-Acts: Das Lineup für das Festival steht bereits: Angekündigt sind die Künstler Dust Bolt, Jaded Heart, Jesajah, Strange Omen, Defender und Anny.