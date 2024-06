76 Das war der Sonntag auf dem Southside. Foto: Frank D. Engelhardt

Was für ein schöner Abschluss: Nach drei harten Tagen mit viel Regen und Matsch schien am Sonntag doch noch ausgiebig die Sonne. Das Festivalgelände war in ein güldenes Licht getaucht, als mit Avril Lavigne eine der Künstlerinnen des Wochenendes auftrat.









Als die kanadische Sängerin Avril Lavigne ihren Hit „Complicated“ anstimmte, herrschte auf dem Southside genau jenes Flair, welches die Fans so schätzen: Vor der Bühne ging es so richtig ab, in der Mitte des Publikums wurde ausgelassen getanzt und geschunkelt - und hinten, ganz weit hinten wurde gechillt. Lässig mit einem Getränk oder Snack in der Hand, auf dem Boden oder an eine Brüstung gelehnt.