Southside am Freitag

45 Southside-Festival 2024: So herrlich war der Freitag. Foto: Frank D. Engelhardt

Was für ein erster Festivaltag für die Southside-Fans. Nach dem es lange Zeit geregnet hatte und das Infield gefühlt ein einziges großes Schlammfeld war, wurde es bei den musikalischen Highlights langsam besser.









Festivalgänger sind hart im Nehmen. Und das Southside 2024 zeigt sich bisher auch eher von seiner herausfordernden Seite. Als am Freitagabend dann nach reichlich Regen auch noch die Sicht eintrübte und die Feuchtigkeit die gefühlte Temperatur nach unten rutschen ließ, musste so mancher Musikfreund schon fast an seine Wohlfühl-Grenzen gehen.