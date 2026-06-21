Southside 2026: Zwischen Sonnenbrand und Gänsehaut

Hitze, Hagel, große Shows – drei Tage Ausnahmezustand. Das Southside hat wieder Tausende Geschichten geschrieben. Am Dienstag beginnt der Vorverkauf für 2027.
Sonntagmittag: Über dem Festivalgelände flimmert die Luft, das Thermometer zeigt 31 Grad. Kurz darauf: sintflutartiger Regen, Blitze, Donnergrollen, Sturmböen und Hagel. Es scheint, als würde das Wetter dem abwechslungsreichen Musikprogramm nacheifern wollen. Wer am Sonntagnachmittag, als der Regen etwas nachgelassen hat, Richtung Bühnen zieht, hat bereits zwei schweißtreibende Tage hinter sich – mit gewittrigen Unterbrechungen.