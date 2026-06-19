Southside 2026: Stürmischer Beginn für das heiße Festivalwochenende

Laut, wild und heiß: Beim Southside-Auftakt treiben nicht nur die Temperaturen Schweißperlen auf die Gesichter. Am Abend trüben dann Gewitter die Feierlaune.
Auch wenn die Vorfreude bei den Besuchern sicherlich riesig war: Gestürmt wurde das Festivalgelände am Freitagnachmittag nicht. Kein Wunder, ließ es sich bei 30 Grad plus doch nur schwerlich in der prallen Sonne aushalten. Mancher zog da ein kühles Bier auf dem Campingplatz vor. Mit Sonnenschutz und einer beachtlichen Energie nach dem kräftezehrenden Warm-up am Donnerstag ausgestattet, wagten sich dann aber doch einige Hartgesottene zu den ersten Acts.