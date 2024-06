63 Der Samstag auf dem Southside. Foto: Frank D. Engelhardt

Nicht wirklich Neues gab es am Southside-Samstag von der Wetterfront. Die ausgiebigen Regenfälle verwandelten Infield und Campingplätze in ein einziges Matschfeld. Manche machten aus der Not eine Tugend und veranstalteten lustige Matschspiele, während Bands wie The Gaslight Anthem die Bühne rockten.









Ed Sheeran war klar der Publikumsliebling am Samstag, einen guten Platz, um das Konzert zu genießen, war da gar nicht so einfach. Aufgrund des Andrangs hatten die Veranstalter die Videoleinwände der daneben liegenden Konzertbühne ebenfalls mit den Videobildern und dem Livesound bespielt. So war mancher Fan hier gefühlt näher dran an ihrem Idol als vor der eigentlichen Konzertbühne.