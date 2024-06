Trotz Regen und Matsch brachte die Hamburger Hip-Hop- und Electropunk-Formation Deichkind die Fans in Neuhausen ob Eck zum Schwitzen. Hier gibt's die Fotos vom Auftritt am Freitag.

Nach einem nassen, aber friedlichen Start können sich Gäste des Southside-Festivals auf einen sonnigen Finaltag am Sonntag freuen.

Die Stimmung sei bislang gut, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Es sei ein wenig nass, aber die Besucher hätten sich darauf eingestellt. Die meisten hatten am Freitag Regenponchos und Gummistiefel an - teils standen Gäste aber auch in Turnschuhen im Matsch.

Lesen Sie auch

Deichkind ließ die Party volle Kanone durchstarten.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte unwetterartige Gewitter und Schauer erwartet, sie waren nach Aussagen eines Meteorologen jedoch um das Festival herumgezogen. Zwar zeigte sich am Samstag vereinzelt einmal die Sonne, das Wetter sollte aber ähnlich wie Freitag werden. In der Nacht zu Sonntag lockert es dann voraussichtlich auf: Für den letzten Tag wird ein Mix aus Sonne und Wolken vorhergesagt. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 25 Grad.

Mehr Infos gibt es in unserem Special unter schwabo.de/southside.