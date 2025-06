Soundtrack aus Fernseh-Serie: Moka Efti Orchestra überzeugt in Lahr mit viel Lebensfreude

Sängerin Candy Hammerschmidt schmachtete und schmetterte unter anderem den Titelsong „Zu Asche, zu Staub“ aus der Serie, die zwei Kriminalromane von Volker Kutscher frei nacherzählt hat. Das Moka Efti Orchestra mit der Stimme von Severija Janušauskaitė hat unter anderem diesen Titelsong für die Serie eingespielt. Der Kontrast zwischen der lasziven, kühlen Litauerin aus dem Film zu der feurigen und temperamentvollen Sängerin im Park, mondän, mit überdimensionalem Kopfputz (sagte man damals), war sicher groß. Wie Hammerschmidt das Orchester mehrfach gesanglich ergänzte, war eine Klasse für sich.

Es spielte keine Rolle, ob man die Serie kannte. Das Ensemble, das sich für die Produktion gegründet hatte und seitdem ein Eigenleben entwickelt, spielte im Park ein breites Repertoire. Neben einigen Stücken aus „Babylon Berlin“, zu der Nikko Weidemann (Gesang, Klavier) und Mario Kamien (Gesang, Banjo) die Musik geschrieben haben, verblüffte das Orchester mit Cool-Jazz und anderen sehr modernen Arrangements.

Ensemble ist perfektaufeinander abgestimmt

Ersterer hat sich am Ende der Big-Band-Ära zuerst in New York herausgebildet, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Andere Arrangements gehörten zum Modern Jazz. Herausragend war eine Interpretation des Klassikers „Surabaya Johnny“ (1929) von Bertolt Brecht und Kurt Weill. Bekannt ist heute noch die Interpretation von Lotte Lenya. Das, was im Park gegeben wurde, war erfrischend anders. Neben den Liedern überzeugte das Ensemble mit den Arrangements. Zum einen waren die Musiker perfekt aufeinander abgestimmt. Zum anderen haben mit Ausnahme des Bassisten alle ihre Qualitäten als Solisten bewiesen.

Sängerin Candy Hammerschmidt schmachtete und schmetterte. Foto: Baublies

So ging der Wutschrei gegenüber dem Surabaya Johnny – „Nimm doch die Pfeife aus dem Mund, du Hund“ – in ein grandioses Trommelsolo über. Und auch die Rausschmeißer waren überzeugend. Die Zugaben waren eine gekonnte Mischung. Schlager, Schnulze oder doch Kunst? Die deutschen Texte waren etwas Dada, also sinnfrei.

Musiker geben Tempo der Ära erfolgreich wieder

Die Handlung von „Babylon Berlin“ beginnt 1929 am Ende der Roaring Twenties (bei uns auch als die „Goldenen Zwanziger“ bekannt). Im Zusammenhang mit dem Kulturleben Ende der 1920er-Jahre taucht immer wieder der Begriff vom „Tanz auf dem Vulkan“ auf. Denn am 14. September 1930 erhielten bei den vorgezogenen Reichstagswahlen NSDAP und KPD massive Stimmenzuwächse. Die Regierung von Reichskanzler Heinrich Brüning blieb im Amt und regierte vorwiegend mit Notverordnungen. Viele sehen das als das eigentliche Ende der Weimarer Republik. Heute hat sich aber auch eine andere Sicht etabliert, die genau diese Geschichte nicht vom Ende – dem Scheitern – her erzählt.

Einige Besucher kamen im Stil der 1920er-Jahre. Foto: Baublies

Die Lebensfreude der Zeitgenossen und das Tempo der Ära hat das Orchester genau in diesem Sinne wiedergegeben.

Babylon Berlin

Die Serie um Hauptdarsteller Volker Bruch als Kommissar Gereon Rath läuft seit 2017, inzwischen gibt es vier Staffeln. Ende des Jahres soll der Dreh für die finale Staffel beginnen.