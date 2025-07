Großaufgebot rückt zu Fehlalarm in Peterzell aus

1 Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückt nach Peterzell aus. (Symbolfoto) Foto: Strauch Ein falscher Knopfdruck kommt einen Autofahrer jetzt wohl teuer zu stehen.







Link kopiert



Ein Großaufgebot an Rettungskräften eilte am Freitagabend zu einem vermeintlichen Verkehrsunfall ins Wohngebiet Sänget in Peterzell. Vor Ort stellten die Rettungskräfte aber lediglich einen verdutzten Autofahrer fest.