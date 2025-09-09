Sorten werden ausgebaut: In Herten beginnt die Weinlese mit dem „Nobling“

1 Die Helfer hatten gute Laune. Foto: Heinz Vollmar Im Hertener Steinackergebiet hat die Weinlese begonnen.







Link kopiert



Im Hertener Steinackergebiet hat die Weinlese begonnen. Am Wochenende wurde zunächst die Sorte Nobling als Grundwein für den Winzersekt gelesen. Danach ernteten die Winzer der Interessengemeinschaft (IG) Herten die Regent-Weintrauben, um daraus den Novus auszubauen. Hochbetrieb herrschte im Steinacker-Weinberg am Sonntag als die Sorte Johanniter gelesen wurde. Die Winzer der IG Weinbau hatten alle Hände voll zu tun, um die gelesenen Trauben zum Haus Rabenfels zu bringen, wo die Trauben weiter verarbeitet wurden.