Sorten werden ausgebaut: In Herten beginnt die Weinlese mit dem „Nobling“
Die Helfer hatten gute Laune. Foto: Heinz Vollmar

Im Hertener Steinackergebiet hat die Weinlese begonnen.

Im Hertener Steinackergebiet hat die Weinlese begonnen. Am Wochenende wurde zunächst die Sorte Nobling als Grundwein für den Winzersekt gelesen. Danach ernteten die Winzer der Interessengemeinschaft (IG) Herten die Regent-Weintrauben, um daraus den Novus auszubauen. Hochbetrieb herrschte im Steinacker-Weinberg am Sonntag als die Sorte Johanniter gelesen wurde. Die Winzer der IG Weinbau hatten alle Hände voll zu tun, um die gelesenen Trauben zum Haus Rabenfels zu bringen, wo die Trauben weiter verarbeitet wurden.

 

Hoch zufrieden zeigten sich die Winzer im Hinblick auf die Qualität der Weintrauben, sodass der Jahrgang 2025 ein vollmundiger und fruchtiger Weinjahrgang werden dürfte. Dass es dies klappt, dafür sorgen Kellermeister Dietmar Leipert und der Vorsitzende der IG Weinbau, Jürgen Reiske beim Ausbau im Haus Rabenfels.

 