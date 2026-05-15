Sorgenfalten bei Beschickern: Hat der Blumberger Krämermarkt noch eine Zukunft?

Wenig los und teils skeptische Händler. Anbieter und Besucher blicken mit gemischten Gefühlen auf den Krämermarkttag. Einige Standbetreiber sind aber zuversichtlich.
Der Krämermarkt in Blumberg gehört eigentlich fest zum Stadtbild. Eigentlich. Doch wer am Mittwochmittag über den Markt lief, bemerkte schnell: Die Zeiten voller Gassen und dicht gedrängter Besucher scheinen vorbei zu sein. Zwischen einzelnen Verkaufsständen blieben große Lücken, viele Händler blickten eher sorgenvoll als geschäftig auf das Marktgeschehen. Doch wie immer gibt es auch hier zwei Seiten: Während einige kaum Umsatz machten, berichteten andere überraschend positiv von ihrem Tag.