Sorgende Gemeinschaft: Netzwerk für viele Generationen in Bad Wildbad

Netzwerk für viele Generationen in Bad Wildbad

1 Unterschiedliche Generationen sollen durch ein neues Netzwerk zusammenkommen. Foto: © herraez - stock.adobe.com

Die Sorgende Gemeinschaft Oberes Enztal will viele Angebote für alle Generationen schaffen. Bevor es so weit ist, sollen auch die Bürger befragt werden. Der Gemeinderat brachte das Projekt jetzt auf den Weg.









Höfen und Enzklösterle haben bereits zugestimmt. Jetzt war auch Bad Wildbad an der Reihe. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Claudia Ollenhauer vom Seniorenrat Oberes Enztal das Projekt Sorgende Gemeinschaft Oberes Enztal vor. Ziel dieses gemeinsamen Netzwerks ist es, „über alle Generationen hinweg Aktivitäten anzubieten und zu vereinen und dabei Sorge für die Menschen zu tragen, die auf Hilfe angewiesen sind“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage.