Sorgende Gemeinschaft: Jettingen investiert in seniorengerechte Angebote

Zuschüsse helfen bei der Umsetzung des Begegnungsraumes in Jettingen. Viele Bausteine sind laut Bürgermeister Burkhardt notwendig für eine sorgende Gemeinschaft.
Seit etwa einem Jahr gibt es das seniorengerechte Wohngebäude in der Herrenberger Straße in Jettingen mit 19 Wohnungen. Den Begegnungsraum hat die Gemeinde erworben, so dass der Raum nicht nur den Bewohnern, sondern auch anderen Personen aus der Gemeinde als echter Quartierstreff offen steht. Die Gemeinde hat hier laut Pressemitteilung 350.000 Euro investiert im Sinne einer sorgenden Gemeinschaft in Jettingen.