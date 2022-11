1 Brunhilde Zapf pflegt gemeinsam mit ihren Kolleginnen 28 Katzen im Hausacher Tierheim. Foto: Piskadlo

Das Tierheim Hausach hat vor sechs Wochen ein Aufnahmestopp verkündet. Der Grund: Die Kapazität ist ausgelastet. Doch das ist nicht der einzige Grund zur Sorge – steigende Haltungskosten stellen die ehrenamtlichen Tierpfleger vor Probleme.















Link kopiert

Hausach - Tierheime schlagen Alarm: So etwa das Lahrer Tierheim, das in diesem Jahr mehr als 500 Tiere aufgenommen hat. Auch im Tierschutzverein Hausach kommen die ehrenamtlichen Helfer an ihre Grenzen, wie Vorsitzende Brunhilde Zapf im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt.

"Wir sind mit unserer Kapazität am Ende", berichtet Zapf, die mit 15 Freiwilligen derzeit 28 Vierbeiner betreut. Normalerweise habe das Tierheim Platz für 25 Tiere – deshalb wurde bereits vor sechs Wochen ein Aufnahmestopp verkündet. "Meistens werden die Tiere gefunden und zu uns gebracht", erklärt Zapf die Herkunft der Streuner. So habe man in den vergangenen Wochen Kaninchen aufgenommen, die jemand im Wald gefunden hatte – und das obwohl das Hausacher Tierheim lediglich Katzen aufnimmt. "Die Kaninchen befinden sich in privater Pflege einer Mitarbeiterin", berichtet Zapf. So auch einige Hunde, die in der Vergangenheit beim Heim abgegeben wurden.

Corona ist nicht die Ursache des Ansturms

Eine genaue Ursache für das starke Auftreten der Streuner könne nicht genau gesagt werden, Zapf ist sich jedoch sicher: "Corona hat damit nichts zu tun." So seien während der Pandemie weder mehr noch weniger Tiere ins Heim gekommen als zuvor. Lediglich die Beschränkungen seien für Mensch und Tier schwierig gewesen.

Obwohl man sich derzeit in Vermittlungsgesprächen befinde, blickt Zapf besorgt in die Zukunft – besonders die steigenden Energiekosten machen der Tierheimleiterin zu schaffen: "Ich weiß nicht, wie das noch weitergehen soll. Wir sind in einem alten Bauernhaus untergebracht und heizen mit Holzpellets – auch die Holzpreise schießen in die Höhe." Vor allem für Terrarienhalter sei dieser Zustand kritisch, da diese gewärmt und beleuchtet werden müssten. Auch die steigenden Tierarztpreise würden bei vielen Tierhaltern früher oder später zu Probleme führen. Sie könne sich sogar vorstellen, dass einige Tierhalter ihren Vierbeiner abgegeben, da die Haltekosten zu hoch werden würden. "Seit Herbst vergangenen Jahres sind die Kosten für Notfallbehandlungen um 30 Prozent gestiegen", bilanziert Zapf. Besonders Tierheime würde unter dieser Situation leiden: "Wenn wir neue Streunerkatzen aufnehmen, müssen diese vom Tierarzt untersucht und häufig auch entwurmt werden."

Obwohl Tierhalter mit dieser Situation zu kämpfen haben, sieht Zapf die Gebührenerhöhung als gerechtfertigt. "Tierarzt ist ein sehr harter Job, man muss Tag und Nacht auf Abruf sein", so die Vorsitzende – die Erhöhung sei deshalb nur fair. "Die Praxen müssen erhalten bleiben und der Beruf muss attraktiver gemacht werden."

Chemie zwischen Tier und Mensch muss passen

Wer sich dazu entscheidet, eine Katze aus dem Hausacher Tierheim aufzunehmen, solle sich einfach vor Ort melden. "Wenn wir Tiere in der Vermittlung haben, geben wir diese gerne in geeignete Hände ab – allerdings nur, wenn es auch wirklich passt", schreibt der Verein auf der Internetseite. Weitere Informationen zum Tierschutzverein gibt es auf der Internetseite unter www.tierschutzverein-kinzigtal.de oder unter Telefon 07831/ 9 69 10 71.

Der Tierschutzverein

Der Tierschutzverein Kinzigtal wurde im Jahr 1981 gegründet und zählt heute rund 200 Mitglieder. Der Verein hat in Hausach nicht nur neue Büroräume gefunden sondern auch einen Platz geschaffen, in dem sich schwer- oder nicht vermittelbaren Katzen geborgen fühlen können und umsorgt werden, schreibt der Verein auf der Internetseite. Zum Einsatzgebiet gehören die Gemeinden Hausach, Fischerbach, Mühlenbach, Wolfach, Haslach, Oberwolfach, Steinach, Welschensteinach, Biberach, Oberharmersbach, Nordrach und Zell.