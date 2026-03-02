Sorgen um Sohn in Dubai: Verona Pooth telefoniert stündlich mit Sohn Rocco in Dubai

In Dubai sitzen viele Touristen fest. Auch der jüngere Sohn von Verona Pooth kann derzeit nicht ausreisen. Sie hält ständig Kontakt zu ihm. Wann sie sich wiedersehen können, ist aber unklar.
Düsseldorf - TV-Star Verona Pooth (57) ist in Gedanken bei ihrem Sohn Rocco und der Freundin ihres Sohnes Diego, die nach der Schließung von Flughäfen derzeit in Dubai festsitzen. "Wir telefonieren stündlich, alles gut", sagte Pooth nach einem Gerichtstermin in Düsseldorf. Rocco und Louisa hielten sich in einer Appartmentwohnung auf. Ihnen fehle es an nichts.