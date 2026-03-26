Sorgen in Horb und Region: Tennishallen-Krise – das sagt der WTB

Das Hallen-Dilemma im Tennis erreicht den Bezirk E: In Horb schlagen Vereine Alarm. Neben steigenden Kosten sorgt auch die Diskussion um Padel und Pickleball für Unmut.
Die Hallensituation im Bezirk E des Württembergischer Tennisbund (WTB) sorgt zunehmend für Unruhe. Bei der Bezirksversammlung am vergangenen Samstag in der Realschule Horb diskutierten Vertreter der Tennisvereine, Trainer und Funktionäre über die Herausforderungen, die auf die Vereine zukommen. Im Mittelpunkt standen der Rückgang von Hallenkapazitäten, mögliche Übergangslösungen und die Rolle neuer Trend-Sportarten wie Padel und Pickleball.