Sorgen in Horb und Region: Tennishallen-Krise – das sagt der WTB

Das Hallen-Dilemma im Tennis erreicht den Bezirk E: In Horb schlagen Vereine Alarm. Neben steigenden Kosten sorgt auch die Diskussion um Padel und Pickleball für Unmut.

Die Hallensituation im Bezirk E des Württembergischer Tennisbund (WTB) sorgt zunehmend für Unruhe. Bei der Bezirksversammlung am vergangenen Samstag in der Realschule Horb diskutierten Vertreter der Tennisvereine, Trainer und Funktionäre über die Herausforderungen, die auf die Vereine zukommen. Im Mittelpunkt standen der Rückgang von Hallenkapazitäten, mögliche Übergangslösungen und die Rolle neuer Trend-Sportarten wie Padel und Pickleball.

Stefan Linke, Bezirksvorsitzender, machte zu Beginn deutlich, dass Vereinsarbeit heute mehr denn je unverzichtbar sei: „Ohne das Ehrenamt ist der Vereinssport nicht denkbar.“

Konkurrenz oder sinnvolle Ergänzung? Padel vedrängt Tennis immer mehr aus den Hallen. (Symbolbild) Foto: Jorge - stock.adobe.com

Die Vereinsvertreter zeigten sich besorgt über die Hallensituation. Schon ab dem nächsten Winter steht die Tennishalle in Horb nicht mehr zur Verfügung. „Ich frage mich, warum die Vereine keine Projektgemeinschaft gründen? Eine Halle zu bauen ist für einen Verein allein schwierig“, erklärte Linke zum Start.

Kosten als größte Hürde – was sind die Alternativen? Markus Gramer, Vorstand Finanzen des TC Bildechingen, erläuterte auf Bitte von Linke die wirtschaftlichen Hürden und Lösungsmöglichkeiten, die der Vereinsvertreter bisher recherchiert hat: Ein normaler Neubau einer Tennishalle koste nach seinen Recherchen 1,5 bis 2 Millionen Euro. Fördermittel durch WLSB (120.000 Euro) und Stadt Horb (10.000 Euro pro Jahr) reichten nicht aus.

Zahlreiche Vereinsvertreter waren zur WTB-Bezirksversammlung gekommen. Foto: Florian Ganswind

Eine mögliche Alternative sei möglicherweise eine Kaltlufthalle, eine kostengünstigere, meist unbeheizte Sportstätte mit Dach und Wänden, die im Sommer entfernt werden könnten. Um diese dann problemlos im Sommer auch für Wettkämpfe nutzen zu können, müsste seiner Meinung nach aber die Wettspielspielordnung geändert werden.

Aber auch eine Traglufthalle sei eine mögliche Lösung. Aufbau im September, Abbau im April, Betriebskosten etwa 5000 Euro pro Monat. „Die zweite Herausforderung: Personalaufwand, Schneelast, Windböen – das ist technisch sehr anspruchsvoll“, erklärte Gramer. Und ein aktuelles Problem: Geheizt werden muss mit Öl oder Gas. „In der aktuellen politischen Lage ist das eine große Schwierigkeit.“

WTB sieht strukturelle Probleme Mit Spannung wurde der Vortrag von WTB-Vorstand Klaus Berner erwartet. Er äußerte sich zur Lage: Für kommerzielle Betreiber sei Tennis allein wirtschaftlich schwer tragbar. Hallen seien oft entweder überfüllt oder unterausgelastet. Nach Soccerhallen wachse nun der Bedarf nach Padelhallen.

Vereine sollten sich zusammentun, kreativ nach Lösungen suchen. In anderen Ländern sei es beispielsweise ganz normal, in unbeheizten Hallen bei sieben Grad zu spielen. Auch der Einsatz von Schul- und Firmenhallen solle geprüft werden. Und: Die Vereine sollten sich auch mit Allwetterplätzen beschäftigen. Die meisten Tage seien eisfrei und man könne dann darauf spielen.

WTB-Vorstand Klaus Berner war in Horb zu Gast. Im Hintergrund der Bezirksvorsitzende Stefan Linke, vorne Wolfgang Fritz, Pressewart und Urgestein des Tennisbezirks. Foto: Florian Ganswind

Sebastian Maier vom TC Talheim empfand diese Argumentation nicht so richtig überzeugend. „Wir haben selbst Kunstrasenplätze und nutzen diese auch so weit es möglich ist. Aber eine Verlässlichkeit, zum Beispiel beim Training, ist da nicht möglich.“

Padel und Pickleball als Alternative? Es folgt Widerspruch Die weiteren Ideen von Berner sorgten dann für ein hörbares Grummeln in der Runde. „Es muss nicht immer das klassische Tennis sein, es können doch neue Spielformen sein“, sagte Berner und verwies auf Padel und Pickleball. Diese könnten die Hallennutzung flexibilisieren, die Auslastung verbessern und Jugendlichen den Zugang erleichtern.

Auch Pickleball ist eine Trendsportart, die Tennis möglicherweise Konkurrenz macht. Foto: JFontan - stock.adobe.com

Die Aussagen zu neuen Sportarten stießen in den Vereinen auf Widerstand. „Der WTB setzt die falschen Schwerpunkte“, hieß es im Anschluss, und: „Padel und Pickleball als Ersatz? Das kann nicht sein. Das macht uns fassungslos.“ Viele Vereinsvertreter sehen diese Angebote lediglich als Ergänzung und nicht als Ersatz für Tennis. Wolfgang Fritz, Pressewart, hatte sich schon bei seinem Bericht lieber einen Kommentar verkniffen: „Padel und Pickleball, da möchte ich mich nicht unbedingt äußern.“