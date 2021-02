Sorgen im Lockdown wachsen Freudenstädter Friseure fühlen sich im Stich gelassen

Azubi-Gehälter nicht durch Kurzarbeit gedeckt

Besorgt zeigt sich Heintz auch über die Situation der Auszubildenden. Vieles finde derzeit online statt und die Azubis müssten ihre Techniken nicht am Menschen, sondern an einem Puppenkopf einstudieren. "Die Ausbildung findet nicht mehr so statt, wie sie eigentlich stattfinden sollte." Zudem müssten die Friseurbetreiber die Gehälter der Auszubildenden in vollem Umfang aus eigener Tasche zahlen, da Azubi-Gehälter nicht über das Kurzarbeitergeld finanziert werden können.

So makaber Heintz’ Fazit auch klingen mag, so viel Wahrheit dürfte wohl auch dahinterstecken: "Viele Friseurgeschäfte sind derzeit froh über jeden Auszubildenden, den sie nicht haben. Die meisten Friseurgeschäfte kämpfen nämlich um die Existenz."

Heintz dringt aber – ganz im Gegensatz etwa zum Fachverband Friseur und Kosmetik Baden-Württemberg – nicht auf schnelle Salonöffnungen: "Sicherheit geht vor Schnelligkeit", betont er und fügt hinzu: "Ich will kein Virustreiber sein." Für die bisherigen Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz habe er vor diesem Hintergrund stets "vollstes Verständnis" gehabt und die politischen Entscheidungen auch mitgetragen. "Wenn wir öffnen, dann wollen wir sicher öffnen", unterstreicht Heintz. Darüber hinaus fordert Heintz von der Politik klare Perspektiven für die noch immer geschlossenen Friseurläden.

Für einheitliche Regeln

Verschärfte Maßnahmen wie in Österreich, wo Friseure seit Montag Kunden wieder die Haare schneiden können, will Heintz in Deutschland aber nicht haben, wenn er sein Geschäft wieder öffnen darf. Für den Besuch eines Friseurs in Österreich ist neben dem Tragen einer besonders schützenden FFP2-Maske auch ein negativer Corona-Test nötig. Das Ergebnis darf nicht älter als 48 Stunden sein. Das sei für die Kunden ein insgesamt zu großer Zeit- und Organisationsaufwand, meint Heintz.

Zudem müssen sich die Mitarbeiter der österreichischen Friseurbetriebe regelmäßig auf das Coronavirus testen lassen. Wenn die Friseurbetriebe wieder öffnen dürfen, erhofft sich Heintz bundesweit einheitliche Regeln für die Geschäfte. Von Bundesland zu Bundesland dürfe es keine unterschiedlichen Regelungen geben, schon gar nicht von Landkreis zu Landkreis.

Um auf ihre prekäre Situation aufmerksam zu machen, hatte Heintz gemeinsam mit drei weiteren Friseurbetrieben aus Freudenstadt und Besenfeld mit der Idee gespielt, auf dem Freudenstädter Marktplatz eine Protestaktion zu veranstalten, die man dann aber abgeblasen hat. Beim Ordnungsamt der Stadtverwaltung Freudenstadt sei diesbezüglich gar kein Antrag eingegangen, erklärt Pressesprecher Marco Gauger.

Freudenstädterin bald im Gefolge von Angela Merkel?

Auf eine etwas außergewöhnlichere Protestidee kam eine Inhaberin eines Friseurgeschäfts in Freudenstadt. Sie hat sich beim Bundeskanzleramt als Friseurin von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) beworben. In ihrer Bewerbung hebt sie ihre langjährige Erfahrung als Friseurmeisterin hervor und weist darauf hin, dass sie aufgrund finanzieller Einbußen durch ihr geschlossenes Geschäft "unbedingt einen Job" bei Merkel brauche: "Mein Ziel ist es zu überleben und Ihnen dabei weiterhin Ihre wie immer gut gestylten Auftritte zu ermöglichen", schreibt sie an das Kanzleramt.

Woraufhin die Friseurin mit ihrem Schreiben eigentlich aufmerksam machen möchte, ist die gefühlte Ungleichbehandlung zwischen Normalbürgern und politischen Entscheidungsträgern, wenn es um die Frisur geht. Merkel geht es in Sachen Haarstyling nämlich besser als dem Normalbürger. Sie habe Unterstützung durch eine Assistentin, verriet die Kanzlerin in einem Interview mit den Sendern RTL und ntv. Hygiene-Maßnahmen würden dabei eingehalten, sagte Merkel auf die Frage, wer sich denn in diesen Lockdown-Zeiten um ihre Frisur kümmere.