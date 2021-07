1 Mit Neuzugängen und Nachwuchs aus der Jugend will die SG Dornstetten in der Bezirksliga bleiben.Foto: Hug Foto: Schwarzwälder Bote

Bezirksliga: SG will wieder zurück in sicheres Fahrwasser / Schmerzliche Abgänge

Bewegte Zeiten hatte die SG Dornstetten zuletzt in der Bezirksliga zu bewältigen. Eigentlich wäre man zweimal abgestiegen, wenn die Saison nicht coronabedingt abgebrochen worden wäre. Nun gilt es, einen gewaltigen Umbruch zu bewältigen.

"Nach einer so langen Pause war es erst mal das Wichtigste, dass die Jungs zusammen- auf den Platz gekommen sind", so Abteilungsleiter Johannes "Jojo" Günter, der Ausnahmekeeper soll zusammen mit Philipp Kaupp die SG wieder in sicheres Fahrwasser steuern.

Kapitän Dennis Schneider

Dazu beitragen soll auch das neue Trainerduo Alexander Burdenko und Co-Spielertrainer Thomas Heinz, der vom FC Holzhausen wieder zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist. Eine weitere Stütze kommt vom Nachbarn SG Hallwangen mit Waldemar Rootermel an den Teichweg. Der Routinier muss sich allerdings noch einem kleinen Eingriff am Knie unterziehen. Weitere externe Zugänge sind die Kroboth-Brüder Bastian und Lukas (beide SG Empfingen) und Sebastian Pfau, der vom FC Schonach in die Fachwerkstadt kommt. Modou Jallow, Florian Keil und Niklas Haas rücken vom eigenen Nachwuchs nach.

Schmerzlich ist sicher der Abgang von Kapitän Dennis Schneider, der sein Glück eine Liga höher beim Landesligist SV Wittendorf versucht. Richtung Freudenstadt zog es Marco Köhrer und nach Hallwangen ging der junge Justin Elischer.

Am Teichweg freut man sich nun beim Traditionsverein auf den Trainingsauftakt, um danach mit einer kernigen Vorbereitung eine hoffentlich sorgenfreie Bezirksligasaison zu spielen. Ein erster Gradmesser dürfte ein Blitzturnier im Rahmen eines Trainingswochenendes am 7. August ab 15 Uhr sein, wenn die Gegner die U19 Teams der TSG Balingen und des Offenburger FV sein werden.

Weitere Testspiele sind: 11 Juli (15 Uhr) SGD – SV Pfrondorf; 14. Juli (19 Uhr) SGD – ASV Bildechingen; 18. Juli (15 Uhr) SV Ettmannwsweiler – SGD; 21. Juli (18.45 Uhr) SV Tumlingen-Hörschweiler – SGD; 25. Juli (15 Uhr) SV Gültlingen – SGD; 28. Juli (19 Uhr) SV Glatten – SGD; 30. Juli (19 Uhr) SGD – SV Grün-Weiss Stetten; 4. August (19 Uhr) SGD – FC Holzhausen II.