Wie entwickelt sich der Wald? Oberndorf ist kreisweit einzige Ausbildungsstelle für Forstwirte

In welche Richtung soll sich der Forst in den nächsten zehn Jahren entwickeln? Und wie sieht es mit der Nachwuchssituation aus? Diese Fragen wurden in der Sitzung des Oberndorfer Verwaltungsausschusses geklärt.