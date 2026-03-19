Sorge um Tiny Forest in Eimeldingen: Mit Respekt und Rücksichtnahme gegen die Vermüllung

1 Die Tristesse einer ungenutzten versiegelten Fläche mit Blumenkübeln am Zentralen Omnibusbahnhof in Eimeldingen ist Geschichte. Dort wird derzeit ein Mini-Wäldchen aufgebaut (Archivbild). Foto: Maja Tolsdorf Ein Mini-Wäldchen am Omnibusbahnhof in Eimeldingen ist eine tolle Sache. Um es als schönen Ort zu erhalten, braucht es Respekt, meint die Autorin.







Link kopiert



Es ist doch eine gute Sache, aus ungenutztem Raum ein Naturkleinod zu machen. Auch die Anwohner dürften davon profitieren, dass es keinen komplett versiegelten Platz mehr gibt, der sich in heißen Sommern aufheizt und diese Wärme an seine Umgebung abgibt. Trotzdem regt sich bereits Besorgnis darüber, dass das Mini-Wäldchen zur illegalen Müllhalde verkommen könnte. Und womöglich lädt der nahe Snack-Automat durchaus dazu ein, sich etwas rauszulassen, dies auf der Bank im Tiny Forest zu verzehren und die Verpackung einfach liegenzulassen. Da ist es eine Frage von Anstand und Rücksichtnahme, sich einen hübschen Ort nicht selbst zu versauen.